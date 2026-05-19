世界盃2026︱葡萄牙26+1名單悼祖達　C朗拿度第6度踢決賽周創紀錄

葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martínez）公布世界盃決賽周大軍名單，41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）一如意料入選，將會第6度亮相世界盃決賽周，寫下紀錄。

馬天尼斯特別提及去年因車禍英年早逝的迪奧高祖達，並揚言全軍會為祖達而力爭首次奪冠。



馬天尼斯公布葡萄牙「27+1」名單以示無忘祖達。（Getty Images）

馬天尼斯27+1名單以示無忘祖達 力爭首次奪冠

去年夏天，28歲的祖達與弟弟在西班牙一場車禍中喪生，如果沒有這場意外，這位葡萄牙國家隊常客幾乎肯定會在今次大軍名單之中。因此馬天尼斯公布的名單不是標準的26人，而是加上祖達及多一位後備門將的「27+1」，以一份與別不同的28人名單，宣告他們並未忘記祖達。

馬天尼斯在記者會上稱，這份「27+1」名單包括已故的祖達在內，「他是我們的力量與快樂。失去迪奧高是個不能忘記而且非常困難的時刻……我們要為他的夢想而戰，他在國家隊一直是個榜樣，迪奧高祖達的精神、力量和行為就是那個+1，直到永遠。」

C朗拿度將代表葡萄牙第6度踢決賽周，創下紀錄。（Getty Images）

C朗拿度6戰決賽周破紀錄 曾預告「必定是」最後一屆

C朗拿度將會第6度出戰世界盃，41歲的C朗差不多已贏盡足球壇各項榮譽，獨欠世界盃。他為國家隊226次上陣、攻入143球，兩者均為男子足球紀錄，亦是唯一一人能在5屆賽事均取得入球，然而近年轉戰沙特聯賽的C朗，體能和狀態無法與全盛期相比，相信今次應該會是最後一次爭取贏得世界盃的機會。去年11月他曾向CNN表示，今屆「絕對是」他的最後一屆世界盃。

應屆歐國聯冠軍葡萄牙身處世界盃決賽周K組，同組對手包括哥倫比亞、烏茲別克及剛果民主共和國。他們首場分組賽會在6月17日在侯斯頓對剛果民主共和國，23日對烏茲別克，以及27日對哥倫比亞。