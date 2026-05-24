英超煞科︱熱刺韋斯咸只能活一隊　兩老牌球隊誰可逃出降班一劫？

阿仙奴上周已提早一輪英超封王，狼隊、般尼篤定降班，今季英超煞科日最大焦點只剩下熱刺、韋斯咸兩支老牌球隊誰會降班，以及剛贏得歐霸的維拉會否跌落第五位，讓英超來季取得6個歐聯名額。



熱刺今晚主場對愛華頓只要保持不敗便可「上岸」。（Getty Images）

熱刺、韋斯咸兩隊只能活一隊 鎚仔幫護級須「過兩關」

熱刺連續兩季在聯賽下游掙扎，然而作為傳統Big Six球隊之一，他們降班還是難以想像。熱刺早前有機會逃出生天，可惜對列斯聯一仗未能鎖定勝果，下半場被扳平，因此要去到煞科日方知來季命運。熱刺37輪後得38分排第17位，較韋斯咸多兩分兼得失球差大大佔優，今晚主場對愛華頓只要保持不敗便可「上岸」。

韋斯咸陣容同樣不差，開季戰績差勁下去年9月辭退樸達，由紐奴接任後，表現仍是起起伏伏，37戰累積36分，較熱刺少兩分，降班危機深重。韋斯咸要護級成功只得一線生機——今晚主場對列斯聯必須全取3分之餘，同時要寄望熱刺主場不敵愛華頓，看來需要一點奇蹟。拖肥糖由兩度任教韋斯咸的莫耶斯帶隊，他會否再一次成為鎚仔幫的救世主？

韋斯咸要成功護級，需要一點奇蹟。（Getty Images）

董事局決策失誤 易帥災難連累兩老牌球會沉淪與掙扎

韋斯咸已經連續14個球季身處英超，而熱刺自1950年至今，只曾在1977/78球季降落次級聯賽競逐。2022/23球季，韋斯咸在莫耶斯領軍下贏得歐協聯，可惜主將迪格蘭賴斯轉投阿仙奴，以及主帥莫耶斯遭辭退後愈戰愈頹，再次由黑馬淪為護級球隊。

熱刺上季在普斯迪高古領軍下贏得歐霸，可是球會不滿他任內的聯賽戰績，今季改由法蘭克掌帥，易帥後聯賽成績未見改善，終在今年2月辭退法蘭克。之後竟聘用平庸又沒有英超領軍經驗的杜陀，創下1和4負劣績後匆匆離任。季尾找來前白禮頓主帥迪沙比救亡，球隊即見起色，然而會否太遲，還是要看今夜一仗。

兩間著名老牌球會淪落至如斯田地，問題根源離奇相似——都是基於董事局的差勁決定、領隊的轉換與任用，付出沉重代價。而比起韋斯咸，數年前仍是一股勢力的熱刺一旦降班，震撼肯定更大，財務上的打擊亦會更慘，足球財務專家Kieran Maguire指出，熱刺今季的總收入高達6.09億英鎊，並評估假如他們降至英冠，收入將銳減至3.48億英鎊，跌幅近43%。