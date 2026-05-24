英超煞科︱沙拿羅拔臣利物浦終極戰獲正選　哥迪奧拿曼城最後一仗

英超煞科日，焦點不止熱刺與韋斯咸「兩隊只能活一隊」，還有哥迪奧拿帶領曼城的最後一仗，以及利物浦兩大主將沙拿和羅拔臣的告別戰。

已提早奪冠的阿仙奴，與曼城、曼聯和阿士東維拉已鎖定來季歐聯資格，利物浦很大機會取得第5個席位，然而般尼茅夫仍可能破壞派對。



沙拿在晏菲路的最後一戰，將正選上陣。（Getty Images）

沙拿早前被評「自私」，令今晚利物浦主場對賓福特會否上陣成疑。出場名單一出，埃及之王與同樣離隊在即的左閘羅拔臣，最後一次以球員身份在晏菲路亮相，同獲紅軍主帥史諾派遣正選上陣。

今仗後會離開曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola），最後一次排出的藍月亮正選陣容，曼城已無盃可爭，中鋒夏蘭特獲得休息不在大軍名單，而離隊在即的隊長貝拿度施華（Bernardo Silva）和中堅史東斯（John Stones）均正選上陣，能夠在主場對阿士東維拉一戰告別球迷。