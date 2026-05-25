英超｜哥迪奧拿淚別曼城　笑言未來街頭與球迷偶遇　可隨時擁抱他

曼城以1：2不敵阿士東維拉結束今季，然而，離別的舞台上勝負已退居其次，這一天應屬於執掌「藍月亮」十載的功勳領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）。沒有刀光劍影，只有滿腔溫情，哥帥在眾球員與萬千擁躉的眼淚與歡呼聲中，正式為他的藍月輝煌時代劃上句號。



伊蒂哈德球場附近開賽前已瀰漫濃烈的離別味道，哥帥的紀念圍巾、T恤、畫冊在場外售賣，琳瑯滿目，紀錄他在過去十個賽季為曼城帶來6座聯賽冠軍、1座歐聯錦標等無上榮耀。對於離任，哥帥在季尾表達出疲態，球會亦決定放手。哥帥坦言：「我們一起度過了多麼美好的時光。別問我離開的原因。沒有理由，但我內心深處知道，是時候離開了。沒有什麼是永恆的；如果永恆，我就不會離開。永恆的，是我對曼城的感情、這裏的人、這些回憶和愛。」

哥迪奧拿並未透露具體離任原因。（Getty Images）

哥迪奧拿入場時受到球迷熱烈的歡迎，一面看台上展出巨幅TIFO，印有他的頭像，並寫上球迷對他的終極評價——「與哥迪奧拿一起的十年」，形容他是「改變比賽形勢的人」、「創造歷史的人」及「永遠的曼城」。

曼城球迷為哥迪奧拿準備的巨幅TIFO。（Getty Images）

球門後方看台掛起加泰羅尼亞旗幟並寫著「哥迪奧拿的藍白軍團」。對面則是以哥迪奧拿命名、首次投入使用的北看台。此役共有60332名球迷到場湧入，創下入座記錄。哥迪奧拿賽後大讚新看台很漂亮，仍不忘幽默：「球員們不知道，但我會在新看台上指揮他們。」

曼城球迷為哥迪奧拿準備的橫幅。（Getty Images）

現場不少球迷自發製作海報，寫上「多謝你，哥迪奧拿」、「我們永遠的英雄」、「愛你」等標語表達對哥迪奧拿的喜愛與感謝。更有球迷出場時高喊「再來十年」。

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今場比賽不僅是哥帥的告別禮，亦是功臣貝拿度施華（Bernardo Silva）與史東斯（John Stones）的伊蒂哈德球場謝幕。二人今仗先發出戰，施華離場時潸然淚下，與哥迪奧拿緊緊相擁，這一幕亦觸發了哥迪奧拿的淚點，他說道：「施華今天賽前情緒很激動。想哭就哭，想笑就笑。情緒總要表達出來。我不哭，但看到別人哭，我也會跟住哭。」由於哥迪奧拿沒有準備紙巾，他只能用身上白紀念Tee來擦拭淚水。施華效力曼城9個賽季，將恩師哥迪奧拿形容為足球方面的父親：「哥迪奧拿是我們贏得這麼多勝利的原因，他領軍，做出決策，打造了這支強大的球隊，這支球隊不僅在一兩個賽季中取得了成功，而且持續了很長時間。」賽後，哥迪奧拿為二人頒發裝裱好的球衣。

在長達六分鐘的告別上演說中，他向全場支持者情深告白：「未來幾年，如果你們在美國、歐洲或任何地方見到我，而你剛好是曼城球迷，請過來擁抱我吧。我會很需要這個擁抱。」

隨著看台上球迷一直高喊「我們擁有哥迪奧拿！」哥帥說完最後一句：「這段旅程太美好了。」十年曼城執教生涯到此結束，隨着高柏尼（Vincent Kompany）、基亞利殊（Jack Grealish）、根度簡（ Ilkay Gundogan）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）等一眾功勛球員離開，到現在史東斯、施華告別，哥迪奧拿這位帶領曼城闖蕩歐洲的領航者亦終於走回更衣室，曼城的一個時代正式優雅落幕。