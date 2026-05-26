英超｜曼城巡遊哥迪奧拿最後告別　米高佐敦驚喜現身派對

撰文：胡卉忻
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曼城在當地時間周日（25日）舉行勝利巡遊，慶祝男隊奪足總盃和聯賽盃冠軍，以及女隊斬獲聯賽錦標與足總青年盃。球員和球迷在勝利狂歡下也交織不捨的淚水，歡送主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）。
曼城為哥迪奧拿送上了最隆重的致敬，告別派對上星光熠熠，多個名宿紛紛「歸隊」，連「波神」米高佐敦亦驚喜現身。

告別派對在Co-Op Live場館舉行，超過一萬名球迷參與，高柏尼（Vincent Kompany）、森馬比（Mike Summerbee）、基亞利殊（Jack Grealish）、費蘭甸奴（Fernandinho）、艾達臣摩拉斯（Ederson）、安奴夏（Nedum Onuoha）等人悉數出席。更特別的是，哥迪奧拿酷愛籃球與高爾夫，籃球名宿米高佐敦（Michael Jordan）、樂隊Oasis歌手Noel Gallagher驚喜現身。英高爾夫名將費列活特（Tommy Fleetwood）通過影片送上祝福：「你值得擁有你接下來要做的一切。」

哥迪奧拿與森馬比（白）。（Getty Images）
高柏尼重捧英超冠軍獎盃。（Getty Images）

哥迪奧拿執教曼城十年，為這座城市帶來光輝的歷史，面對全場滿溢的愛戴，哥迪奧拿由衷說：「非常感謝大家今晚來向我道別。我覺得今晚的比賽真正展現了球會的凝聚力，從第一分鐘起，我就感受到了球會與我的緊密聯繫。」

哥迪奧拿與Noel Gallagher（右）（Getty Images）

「非常感謝，我無法用言語表達我的感激之情。在我的餘生裏，我將永遠把你放在我的心中。」

與哥迪奧拿一同離隊的還有貝拿度施華（Bernardo Silva）與史東斯（John Stones）。今季以27個入球榮膺最佳射手的夏蘭特（Erling Haaland）說：「我們會繼續努力，贏得一切榮譽。能同施華、史東斯踢球，為哥迪奧拿效力，是我的榮幸。這一段旅程很精彩，但是即使沒有他們，我們也會努力奮鬥。」

夏蘭特表示會讓榮譽延續下去。（Getty Images）
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