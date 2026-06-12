加拿大對波斯尼亞2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員
加拿大對波斯尼亞邊隊會贏?世界盃2026，加拿大對波斯尼亞於6月13日香港時間凌晨3時，於多倫多BMO Field（Toronto Stadium）舉行，根據ViuTV 99台的節目表，將會由6月13日零晨1時30分就開始播放。
加拿大對波斯尼亞網上直播邊度睇？
平台：ViuTV 99台
時間：6月13日凌晨3時開波，但直播由1:30分開始
組別：B
加拿大隊｜球員名單陣容
世界盃2026加拿大｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
門將：
1 辛基亞（Dayne St. Clair）
16 基比奧（Maxime Crépeau）
18雲古特文（Owen Goodman）
後衛：
2 阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）
3 艾菲鍾斯（Alfie Jones）
4 Luc de Fougerolles
5 祖爾禾達文（Joel Waterman）
13 戴歷哥尼利斯（Derek Cornelius）
15摩斯龐比圖（Moïse Bombito）
19 阿方素戴維斯（Alphonso Davies）
22 拿耶亞（Richie Laryea）
23 尼高施古（Niko Sigur）
中場
6 馬菲奧祖尼亞（Mathieu Choinière）
7 尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）
8 伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）
11 利安米拿（Liam Millar）
14 沙菲爾保（Jacob Shaffelburg）
21 莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio）
25 尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）
前鋒
9 施利拿連（Cyle Larin）
10 約拿芬大衛（Jonathan David）
12 奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）
17 達莊保查蘭（Tajon Buchanan）
20 阿里艾密（Ali Ahmed）
24 龐馬斯大衛（Promise David）
波斯尼亞隊｜球員名單陣容
世界盃2026波斯尼亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
門將：
1 尼高拉華斯積（Nikola Vasilj）
12 祖卡斯（Mladen Jurkas）
22 施盧米斯歷（Martin Zlomislic）
後衛：
2 尼赫梅積傑（Nihad Mujakic）
3 夏特薛卡度歷（Dennis Hadzikadunic）
4 梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）
5 哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）
7 阿馬達迪（Amar Dedic）
18 尼高拉基迪（Nikola Katic）
21 雷迪積（Stjepan Radeljic）
24 尼達施歷（Nidal Celik）
中場：
6 班捷文達希洛域（Benjamin Tahirovic）
8 基哥域（Armin Gigovic）
13 艾雲巴錫（Ivan Basic）
14 艾雲辛積（Ivan Sunjic）
15 美歷（Amar Memic）
16 夏迪亞美托域（Amir Hadziahmetovic）
17 丹尼斯貝歷（Dzenis Burnic）
19 阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）
20 巴積拉克達列域（Esmir Bajraktarevic）
26 艾敏馬歷（Ermin Mahmic）
前鋒：
9 沙美巴沙達（Samed Bazdar）
10 迪米洛域（Ermedin Demirovic）
11 迪斯高（Edin Dzeko）
23 達巴高域（Haris Tabakovic）
25 祖禾盧傑（Jovo Lukic）