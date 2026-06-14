科特迪瓦對厄瓜多爾2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，科特迪瓦對厄瓜多爾於6月15日香港時間上午7:00，於Philadelphia Stadium舉行，Now618/616直播播放。
科特迪瓦對厄瓜多爾直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月15日上午7:00
組別：E
科特迪瓦隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶希亞科芬拿（Yahia Fofana）
16 穆哈密干尼（Mohamed Koné）
23 艾賓拿方（Alban Lafont）
後衛：
2 奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande）
3 基士寧高蘭（Ghislain Konan）
5 韋費特辛高（Wilfried Singo）
7 哥蘇奴（Odilon Kossounou）
13 基斯杜化奧比利（Christopher Operi）
17 古拿杜伊（Guéla Doué）
20 艾巴度（Emmanuel Agbadou）
21 伊雲尼迪卡（Evan Ndicka）
中場：
4 占舒利（Jean Michaël Seri）
6 施高科芬拿（Seko Fofana）
8 基斯爾（Franck Kessié）
18 伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare）
25 古亞干（Parfait Guiagon）
26 伊拿奧歐萊（Christ Inao Oulaï）
前鋒：
9 安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）
10 西蒙艾丁拿（Simon Adingra）
11 恩迪奧文迪（Yan Diomande）
12 華希（Elye Wahi）
14 奧馬迪亞基迪（Oumar Diakité）
15 阿密特迪亞路（Amad Diallo）
19 尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）
22 古斯辛特（Evann Guessand）
24 巴索馬拿托尼（Bazoumana Touré）
厄瓜多爾隊｜球員名單陣容
門將：
1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）
12 摩西斯拉美利斯（Moises RAMIREZ）
22 干沙路華利（Gonzalo VALLE）
後衛：
2 菲歷斯托利斯（Felix TORRES）
3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）
4 祖爾奧當尼斯（Joel ORDONEZ）
6 威廉柏曹（Willian PACHO）
7 佩華斯艾斯度比倫（Pervis ESTUPINAN）
25 保路素（Jackson POROZO）
26 耶馬美迪拿（Yaimar MEDINA）
中場：
5 艾斯華亞（Jordy ALCIVAR）
8 安東尼華倫西亞（Anthony VALENCIA）
10 肯迪利派斯（Kendry PAEZ）
14 阿倫明達（Alan MINDA）
15 柏度維堤（Pedro VITE）
18 丹尼爾卡斯迪路（Denil CASTILLO）
21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）
23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）
前鋒：
9 約翰耶保亞（John YEBOAH）
11 奇雲洛迪古斯（Kevin Jose RODRIGUEZ）
13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）
16 佐迪卡些度（Jordy CAICEDO）
19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）
20 尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）
24 謝利美艾利華路（Jeremy AREVALO）