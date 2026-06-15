世盃全城起動｜卡尼領三獅兵團開勝門

球迷寵兒英格蘭今日登場，於世盃L組硬撼上屆季軍克羅地亞。上屆神射手哈利卡尼，今季表現神勇，有望射破老化嚴重的格仔兵團。

（球賽編號：FB0022，6月18日 04:00開賽，Now 618直播）



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英格蘭今次由杜曹領軍，這名德國主帥大膽棄用了高爾彭馬、菲爾科頓及阿歷山大阿諾特等球星，但陣中仍有上屆世盃入了8球、今季為拜仁攻入51球的哈利卡尼，以及⁠祖迪比寧咸、迪格蘭賴斯等世界級球星，實力強勁。

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哈利卡尼大熟大勇，是英格蘭的入球泉源。（Getty Images）

克羅地亞對上兩屆世盃，奪得一亞一季，戰績驕人，但今季老化嚴重，40歲的莫迪歷仍告入選，37歲的比列錫、34歲的卡拉馬歷亦獲徵召；拳怕少壯，加上英格蘭過去兩次對「格仔軍」都以1球小勝，今仗可捧英軍「主勝」，以及「讓球和」。

同組則有加納對巴拿馬（球賽編號：FB0023，6月18日 07:00開賽，Now 618直播）；加納有今屆在曼城表現出色的安東尼施美安，加上湯馬士柏迪及佐敦阿休等壓陣，實力明顯強於巴拿馬，近4屆參與決賽周賽事，亦兩度出線，今仗有望輕取對手。

施美安今季在曼城表現出色，有望助加納爭取好成績。（Getty Images）

至於另一奪標熱門葡萄牙，則於K組迎戰剛果民主共和國（球賽編號：FB0021，6月18日 01:00開賽，ViuTV 99台直播）。葡軍除了有C朗拿度壓陣外，三線實力平均，域天拿、祖奧尼維斯及紐奴文迪斯剛助巴黎聖日耳門衛冕歐聯，狀態正佳，葡軍今仗就算讓兩球，仍可博其讓球勝。

葡萄牙有4名PSG球星壓陣，去年曾贏得歐國聯冠軍。（Getty Images）

K組另一仗烏茲別克對哥倫比亞（球賽編號：FB0024，6月18日 10:00開賽，ViuTV 99台直播）。同樣強弱懸殊。哥倫比亞坐擁占士洛迪古斯及路易斯迪亞斯等好手，面對首次參賽的烏茲別克，實力經驗俱勝，今仗最少贏兩球，可捧哥軍讓球 [-1] 客勝。

哥倫比亞坐擁占士洛迪古斯等球星壓陣，今屆是一路黑馬。（Getty Images）

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