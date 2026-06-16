法國對塞內加爾2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，法國對塞內加爾於6月17日香港時間凌晨3時，於New York/New Jersey Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
法國對塞內加爾直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月17日凌晨3時
組別：I
法國隊｜球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）
塞內加爾隊｜球員名單陣容
門將
1 耶雲迪奧夫（Yehvann DIOUF）
16 艾度亞文迪（Edouard MENDY）
23 莫利迪奧（Mory DIAW）
後衛
2 馬馬度沙亞（Mamadou SARR）
3 高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）
4 艾度拿爾錫克（Abdoulaye SECK）
14 伊斯美積及斯（Ismail JAKOBS）
15 卡賓迪亞達（Krepin DIATTA）
19 尼亞希迪（Moussa NIAKHATE）
24 安東尼文迪（Antoine MENDY）
25 馬歷迪奧夫（El Hadji Malick DIOUF）
中場
5 伊祖沙古爾（Idrissa Gana GUEYE）
6 柏夫施斯（Pathe CISS）
8 拉明卡馬拉（Lamine CAMARA）
17 柏比沙亞（Pape Matar SARR）
21 哈比迪亞拉（Habib DIARRA）
22 沙普高尼戴耶（Bara SAPOKO NDIAYE）
26 柏比古爾（Pape GUEYE）
前鋒
7 阿辛尼迪亞奧（Assane DIAO）
9 班巴迪安（Bamba DIENG）
10 沙迪奧文尼 （Sadio MANE）
11 尼高拉斯積遜（Nicolas JACKSON）
12 卓列夫尼戴耶（Cherif NDIAYE）
13 伊利文尼戴耶（Iliman NDIAYE）
18 伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR
20 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim MBAYE）