阿根廷對阿爾及利亞2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，阿根廷對阿爾及利亞於6月17日香港時間上午9時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
阿根廷對阿爾及利亞直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月17日上午9時
組別：J
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
1 祖安梅素（Juan Musso）
12 魯利（Geronimo Rulli）
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
8 華倫天巴高（Valentin Barco）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
阿爾及利亞隊｜球員名單陣容
門將
1 馬斯提（Melvin MASTIL）
16 賓保特（Oussama BENBOT）
23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）
後衛
2 艾沙文迪（Aissa MANDI）
3 阿舒拉夫阿巴達（Achref ABADA）
4 穆哈密托加爾（Mohamed Amine TOUGAI）
5 比尼達（Zineddine BELAID）
13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）
15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）
17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）
21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）
26 沙米卓古（Samir CHERGUI）
中場
6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）
8 艾奧亞（Houssem AOUAR）
10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）
14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）
19 賓達納（Nabil BENTALEB）
22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）
24 迪查維（Yacine TITRAOUI）
前鋒
7 馬列斯（Riyad MAHREZ）
9 高爾尼（Amine GOUIRI）
11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）
12 賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）
18 穆罕默德艾穆拉（Mohamed AMOURA）
20 保爾賓拿（Adil BOULBINA）
25 基迪捷美斯（Fares GHEDJEMIS）