阿根廷對阿爾及利亞2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員

世界盃2026，阿根廷對阿爾及利亞於6月17日香港時間上午9時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。



阿根廷對阿爾及利亞直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月17日上午9時

組別：J

阿根廷隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿根廷｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 祖安梅素（Juan Musso）

12 魯利（Geronimo Rulli）

23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

後衛：

2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）

3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）

4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）

6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）

13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）

19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）

25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）

26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）

中場：

5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）

7 迪保羅（Rodrigo De Paul）

8 華倫天巴高（Valentin Barco）

11 盧施素（Giovani Lo Celso）

14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）

20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）

24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）

前鋒：

9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）

10 美斯（Lionel Messi）

15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）

16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）

17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）

18 尼高柏斯（Nico Paz）

21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）

22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）

2026世界盃決賽周參賽球隊：阿根廷（Getty Images）

阿爾及利亞隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 馬斯提（Melvin MASTIL）

16 賓保特（Oussama BENBOT）

23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）

後衛

2 艾沙文迪（Aissa MANDI）

3 阿舒拉夫阿巴達（Achref ABADA）

4 穆哈密托加爾（Mohamed Amine TOUGAI）

5 比尼達（Zineddine BELAID）

13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）

15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）

17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）

21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）

26 沙米卓古（Samir CHERGUI）

中場

6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）

8 艾奧亞（Houssem AOUAR）

10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）

14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）

19 賓達納（Nabil BENTALEB）

22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）

24 迪查維（Yacine TITRAOUI）

前鋒

7 馬列斯（Riyad MAHREZ）

9 高爾尼（Amine GOUIRI）

11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）

12 賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）

18 穆罕默德艾穆拉（Mohamed AMOURA）

20 保爾賓拿（Adil BOULBINA）

25 基迪捷美斯（Fares GHEDJEMIS）