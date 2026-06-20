巴西對海地2026世界盃｜國家足球隊球員名單+賽果出爐+時間
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，巴西對海地於6月20日香港時間上午8點半，於Philadelphia Stadium舉行，Now618/616直播播放。
巴西對海地賽果出爐
巴西3:0海地
巴西對海地直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月20日上午8點半
組別：C
巴西隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾利臣比加（Alisson）
後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
13 丹尼路雷斯（Danilo Luiz）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）
中場：
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）
前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
9 馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）
11 拉芬夏比洛尼（Raphinha）
海地隊｜球員名單陣容
門將：
1 柏施迪（Johny Placide）
後衛：
2 阿古斯（Carlens Arcus）
4 列卡度阿迪（Ricardo Adé）
5 迪克萊斯（Hannes Delcroix）
8 艾斯比連斯（Martin Expérience）
22 杜禾尼（Jean-Kévin Duverne）
中場：
10 比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）
17 丹尼查基斯（Danley Jean Jacques）
前鋒：
15 魯賓普維丹斯（Ruben Providence）
20 法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）
21 祖殊卡斯美亞（Josué Casimir）