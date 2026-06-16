世界盃2026︱突尼西亞首仗大敗傳即炒林武治　遲遲未官宣訓練無影

突尼西亞在首場分組賽1：5大敗予瑞典，隨即傳來「炒教練」的消息。各地媒體紛紛報道，突尼西亞主帥林武治（Sabri Lamouchi）被辭退，雖遲遲未獲官方證實，但今晨球隊操練，教練團之中已不見了林武治的身影。



世界盃2026︱突尼西亞首仗大敗後，全球瘋傳林武治被炒的消息。（路透社）

世界盃2026︱突尼西亞首仗1：5負瑞典 全球廣傳林武治被炒

突尼西亞身處世界盃F組，與荷蘭、日本和瑞典同組。首仗面對組內實力未算最強的瑞典已吃下大敗。ESPN早前報道：「突尼西亞今屆賽事僅踢1場賽事被瑞典大炒，觸發陣營更多不滿，林武治預期突尼西亞足總跟他分道揚鑣。」

大量非主流媒體紛指林武治已被辭退，意大利足球記者羅曼奴亦宣稱，「官方消息：突尼西亞主教練林武治在首仗分組賽不敵瑞典後被炒。突尼西亞足總確認，以短期性質委任基巴爾（Mondher Kebaier）為新主帥。」

意大利足球記者羅曼奴亦宣稱林武治證實被突尼西亞辭退。（Ｘ）

突尼西亞足總向ESPN稱：「We have a problem with the coach」

ESPN是首個亦是暫時唯一跟進消息的主流媒體，報道指，有關此事突尼西亞足總周一僅向ESPN表示：「我們跟教練有個問題」（We have a problem with the coach），便未再作解釋，亦未有官方聲明交代林武治的去向。

球員年代曾效力帕爾馬的林武治，退役後轉任教練，曾出任科特迪瓦主帥，之後轉戰卡塔爾搵食，繼而執教法甲球隊雷恩及仍在英冠的諾定咸森林，亦帶過卡迪夫城，遊走卡塔爾、沙特阿拉伯及歐洲之間，他沒有一份工做得長，至今年1月出任突尼西亞主帥。

世界盃2026︱突尼西亞最新操練情況，教練團隊中已不見林武治。（路透社）

突尼西亞最新操練場上不見林武治

今屆世界盃決賽周開幕前一星期，突尼西亞在熱身賽0：5大敗予比利時，林武治當時已備受質疑。分組賽首仗再以1：5不敵瑞典，突尼西亞足總隨即召開緊急會議，商討林武治的前途。雖然官方尚未公布，但從球隊最新的訓練情況可見，已經不見了林武治的身影。

而在墨西哥蒙迪雷現場拍攝的Getty Images攝影師洛迪古斯（Azael Rodriguez），更直接將那輯照片以「突尼西亞在首場世界盃賽事後辭退教練緊接下來的球隊操練環節」（Tunisia Training Session Following Coach Dismissal After First World Cup Match）為標題。有數張教練團隊的照片，當中並未見林武治。

世界盃2026︱突尼西亞的訓練，見不到林武治。（路透社）

今屆決賽周「第一滴血」 1998世界盃3教練分組賽未完已被炒

如果林武治被炒的消息屬實，他會是今屆賽事的「第一滴血」。不過世界盃決賽周期間炒教練，並非沒有先例，其中一隊正是突尼西亞。1998世界盃，突尼西亞在頭兩場分組賽先後不敵英格蘭和哥倫比亞後，教練卡斯佩錫（Henryk Kasperczak）立即被解僱，餘下一場分組賽改由助教薩米（Ali Selmi）領軍。

同一屆世界盃，韓國主帥車範根同樣在未踢完分組賽已失業，球隊先以1：3負墨西哥，再以0：5慘敗予荷蘭，車範根突遭開除，最後一仗由助教金平錫帶隊對比利時。而該屆世界盃決賽周率先被炒的主帥，是巴西老牌教頭佩雷拉（Carlos Alberto Parreira）。當年他帶領沙特阿拉伯，首仗0：1負丹麥，第二輪對東道主法國大敗0：4，成為數字上首支出局球隊，最終沙特對南非踢成2：2，以1分在小組包尾出局。

西班牙亦曾在世界盃陣前易帥，2018世界盃決賽周開始前兩日，突辭退主帥盧柏迪古（Julen Lopetegui），改由名宿希亞路暫代帥印。不過1998世界盃3個教練都是在領軍兩連敗後才遭辭退，如果只以決賽周開始後計算，林武治一旦落實在次輪前被炒，便會成為世界盃決賽周歷來最快被炒的教頭。