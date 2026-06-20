厄瓜多爾對庫拉索2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，厄瓜多爾對庫拉索於6月21日香港時間上午8時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
厄瓜多爾對庫拉索直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月21日上午8時
組別：E
厄瓜多爾隊｜球員名單陣容
門將：
1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）
12 摩西斯拉美利斯（Moises RAMIREZ）
22 干沙路華利（Gonzalo VALLE）
後衛：
2 菲歷斯托利斯（Felix TORRES）
3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）
4 祖爾奧當尼斯（Joel ORDONEZ）
6 威廉柏曹（Willian PACHO）
7 佩華斯艾斯度比倫（Pervis ESTUPINAN）
25 保路素（Jackson POROZO）
26 耶馬美迪拿（Yaimar MEDINA）
中場：
5 艾斯華亞（Jordy ALCIVAR）
8 安東尼華倫西亞（Anthony VALENCIA）
10 肯迪利派斯（Kendry PAEZ）
14 阿倫明達（Alan MINDA）
15 柏度維堤（Pedro VITE）
18 丹尼爾卡斯迪路（Denil CASTILLO）
21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）
23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）
前鋒：
9 約翰耶保亞（John YEBOAH）
11 奇雲洛迪古斯（Kevin Jose RODRIGUEZ）
13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）
16 佐迪卡些度（Jordy CAICEDO）
19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）
20 尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）
24 謝利美艾利華路（Jeremy AREVALO）
庫拉索隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾萊羅姆（Eloy Room）
25 保達克（Tyrick Bodak）
26 杜恩布殊（Trevor Doornbusch）
後衛：
2 舒蘭迪森保（Shurandy Sambo）
3 祖利安加里（Juriën Gaari）
4 雲埃積馬（Roshon van Eijma）
5 科蘭紐斯（Sherel Floranus）
18 奧比斯普（Armando Obispo）
20 祖舒亞比尼迪（Joshua Brenet）
23 巴素亞（Riechedly Bazoer）
24 方維利（Deveron Fonville）
中場：
6 羅安美拉圖（Godfried Roemeratoe）
7 祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna）
8 高美蘭西亞（Livano Comenencia）
10 里安度巴古拿（Leandro Bacuna）
15 阿真尼馬化（Ar'jany Martha）
21 陳達毅（Tahith Chong）
22 奇雲菲利達（Kevin Felida）
前鋒：
9 約根盧卡迪亞（Jürgen Locadia）
11 謝列美安東尼斯（Jeremy Antonisse）
12 辛積漢臣（Sontje Hansen）
13 泰列斯諾斯連（Tyrese Noslin）
14 堅治哥列（Kenji Gorré）
16 馬加列化（Jearl Margaritha）
17 巴迪利古華斯（Brandley Kuwas）
19 卡斯坦尼亞（Gervane Kastaneer）