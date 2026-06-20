突尼西亞對日本2026世界盃｜國家足球隊球員名單+免費直播時間
世界盃2026，突尼西亞對日本於6月21日香港時間中午12時，於Monterrey Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
突尼西亞對日本直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月21日中午12時
組別：F
突尼西亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 查馬卡Mouhib Chamakh
16 艾曼達曼Aymen Dahmen
23 賓希辛Sabri Ben Hessen
後衛：
2 阿里阿布迪（Ali Abdi）
3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）
4 奧馬列卻克（Omar Rekik）
5 阿當艾路斯（Adem Arous）
6 戴倫布朗（Dylan Bronn）
20 恩華利尼（Yan Valery）
21 賓夏美達（Mohamed Amine Ben Hamida）
23 尼夫法迪（Moutaz Neffati）
24 捷基維（Raed Chikhaoui）
中場：
10 米積伯利（Hannibal Mejbri）
11 伊斯馬加比（Ismaël Gharbi）
12 賓奧尼斯（Mortadha Ben Ouanes）
13 蘭尼基迪拉（Rani Khedira）
15 比哈積馬侯特（Mohamed Belhadj Mahmoud）
17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）
25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）
前鋒：
7 艾利斯艾祖利（Elias Achouri）
8 伊拿斯沙特（Elias Saad）
9 馬斯杜里（Hazem Mastouri）
14 卡列艾耶利（Khalil Ayari）
18 賴恩伊路美（Rayan Elloumi）
19 法拉斯查奧迪（Firas Chaouat）
26 圖歷迪（Sebastian Tounekti）
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
12 大迫敬介（Keisuke Ōsako）
23 早川友基（Tomoki Hayakawa）
後衛：
2 菅原由勢（Yukinari Sugawara）
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
4 板倉滉（Kō Itakura）
5 長友佑都（Yūto Nagatomo）
16 渡邊剛（Tsuyoshi Watanabe）
20 瀨古步夢（Ayumu Seko）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
25 鈴木淳之介（Junnosuke Suzuki）
中場：
6 遠藤航（Wataru Endo）
7 田中碧（Ao Tanaka）
8 久保建英（Takefusa Kubo）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
9 後藤啓介（Keisuke Gotō）
11前田大然（Daizen Maeda）
17 鈴木唯人（Yuito Suzuki）
18 上田綺世（Ayase Ueda）
19 小川航基（Kōki Ogawa）
26 鹽貝健人（Kento Shiogai）