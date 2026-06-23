葡萄牙對烏茲別克2026世界盃｜國家足球隊球員名單出爐+直播時間
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，葡萄牙對烏茲別克於6月24日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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葡萄牙對烏茲別克直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月24日凌晨1時
組別：K
葡萄牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
後衛：
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）
中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
23 域天拿（Vitinha）
前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
烏茲別克隊｜球員名單陣容
門將
12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）
後衛
2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）
5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）
13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）
18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）
24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）
中場
7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）
9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）
19 根尼夫（Azizjon GANIEV）
22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）
前鋒
14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）