巴拿馬對克羅地亞2026世界盃｜國家足球隊球員名單+免費直播時間
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，巴拿馬對克羅地亞於6月24日香港時間上午7時，於Toronto Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
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巴拿馬對克羅地亞直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月24日上午7時
組別：L
巴拿馬隊｜球員名單陣容
門將：
22 奧蘭度摩斯基拉（Orlando MOSQUERA）
後衛：
2 施薩碧克文（Cesar BLACKMAN）
3 荷西哥度巴（Jose CORDOBA）
13 基奧雲尼拉莫斯（Jiovany RAMOS）
14 卡路士哈維（Carlos HARVEY）
16 安達斯安達迪（Andres ANDRADE）
23 米高梅里路（Michael Amir MURILLO）
中場：
6 基斯甸馬天尼斯（Cristian MARTINEZ）
7荷西洛迪古斯（Jose Luis RODRIGUEZ Francis）
11 尤爾巴施拿斯（Yoel BARCENAS）
前鋒：
17 荷西法查度（Jose FAJARDO）
克羅地亞隊｜球員名單陣容
門將
1 利華高域（Dominik Livakovic）
後衛：
2 祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）
3 邦拉錫（Marin Pongracic）
4 加華度爾（Josko Gvardiol）
6 蘇達路（Josip Sutalo）
中場：
8 高華錫（Mateo Kovacic）
10 莫迪歷（Luka Modric）
16 巴杜連拿（Martin Baturina）
前鋒：
14 比列錫（Ivan Perisic）
24 馬高柏沙歷（Marco Pasalic）
26 彼得穆沙（Petar Musa）