蘇格蘭對巴西2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，蘇格蘭對巴西於6月25日香港時間上午6時，於Miami Stadium舉行，Now618/616直播播放。
蘇格蘭對巴西直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月25日上午6時
組別：C
蘇格蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 安格斯根恩（Angus Gunn）
12 利安基利（Liam Kelly）
21 哥頓（Craig Gordon）
後衛：
2 艾朗希基（Aaron Hickey）
3 安德魯羅拔臣（Andy Robertson）
5 格蘭漢尼（Grant Hanley）
6 基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）
13 積亨特利（Jack Hendry）
15 約翰蘇達亞（John Souttar）
16 多明尼希恩（Dominic Hyam）
22 尼敦柏達臣（Nathan Patterson）
24 安東尼拉斯頓（Anthony Ralston）
26 史葛麥堅拿（Scott McKenna）
中場：
4 麥湯米尼（Scott McTominay）
7 約翰麥甘尼（John McGinn）
8 泰拿費查（Tyler FLETCHER）
11 賴恩基士堤（Ryan Christie）
19 李維士費格遜（Lewis Ferguson）
23 堅尼麥利安（Kenny McLean）
前鋒：
9 連當戴基斯（Lyndon Dykes）
10 查阿當斯（Ché Adams）
14 路斯史超活（Ross Stewart）
17 賓杜亞克（Ben Gannon-Doak）
18 佐治希斯（George Hirst）
20 沙基蘭（Lawrence Shankland）
25 芬尼居迪斯（Findlay Curtis）
巴西隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾利臣比加（Alisson）
12 韋華頓（Weverton）
23 艾達臣摩拉斯（Ederson）
後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
6 阿歷士辛度（Alex Sandro）
13 丹尼路雷斯（Danilo Luiz）
14 基爾臣比爾馬（Bremer）
15 里奧彭利拿（Leo Pereira）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）
24 羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）
中場：
2 艾達臣荷西（Ederson Jose）
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
17 法賓奴（Fabinho）
18 丹尼路奧利華拉（Danilo Santos）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）
前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
9 馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）
10 尼馬（Neymar）
11 拉芬夏比洛尼（Raphinha）
19 安迪歷（Endrick）
21 雷斯軒歷基（Luiz Henrique）
22 加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）
25 伊戈泰亞高（Igor Thiago）
26 拉恩域陀（Rayan）