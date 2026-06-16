世界盃2026︱三大球王齊登場　捱眼瞓一日盡睇美斯麥巴比夏蘭特

2026世界盃決賽周經過頭5日賽事，終於進入重頭戲，今晚深夜到明天早上，法國和阿根廷兩支決賽球隊會分途出擊，而時隔28年重返決賽周的挪威亦會登場。換言之，三大前鋒麥巴比、美斯和夏蘭特會在同一日亮相。

世界盃2026直播

法國Vs塞內加爾｜6.17凌晨03:00 VIU 99台／Now 618/616台

伊拉克Vs挪威 ｜6.17早上06:00 Now 618/616台

阿根廷Vs阿爾及利亞｜6.17早上09:00 Now 618/616台



經過頭5日賽事，美國、墨西哥、加拿大3支東道主球隊外，冠軍熱門球隊巴西、德國、西班牙亦已先後出場，好戲在後頭，來到第6個比賽日，輪到阿根廷、法國亮相，葡萄牙和英格蘭則在之後一日壓軸登場。今晚第一個焦點，當然就是上屆在決賽大演帽子戲法，仍未能領軍衛冕的法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé）。

世界盃2026︱法國隊長麥巴比與主帥迪甘斯操練時的情況。（路透社）

麥巴比「沉迷女色」捱批 法國隊長能否延續世盃佳態？

麥巴比在世界盃擁有近乎完美的表現，2018年俄羅斯世界盃，年僅19的麥巴比初次登場，已成為主角。次輪分組賽對秘魯攻入全場唯一入球，助法國首名晉級，16強大戰阿根廷更梅開二度，率高盧雄雞4：3力壓美斯在陣的南美豪門。決賽對克羅地亞，他亦攻入一球，首次參與世界盃便攻入4球，是法國再次奪冠的一大功臣，大熱當選賽事最佳年輕球員。

4年後在卡塔爾，他以王牌前鋒姿態出場，分組賽首仗對澳洲攻入一球，次輪對丹麥包辦法國的兩個入球，2戰2勝之下最後一輪對突尼西亞獲得休息，僅在下半場後備上陣，就算落敗仍無阻球隊首名晉級。16強對波蘭麥巴比再次梅開二度領軍3：1挫對手，法國在決賽上半場落後兩球，麥巴比在完場前個人連下兩城助球隊扳平，加時階段美斯射入十二碼，但118分鐘麥巴比同樣極刑操刀入網，令雙方要以互射十二碼分勝負。他在互射十二碼階段率先射入，可惜之後兩位隊友射失，法國以2：4飲恨無緣衛冕，但麥巴比以8個入球贏得金靴獎。

兩屆決賽周轟進12球，麥巴比年紀輕輕已向着傳奇之路邁進，2023年獲主帥迪甘斯委任為隊長，國民英雄地位難以撼動。可惜他在國內的名聲，隨着與東家巴黎聖日耳門（PSG）的轉會鬧劇受損，2024年夏天終如願轉投西甲豪門皇家馬德里，加盟後發展不似預期，近日更因與西班牙女星Ester Expósito打得火熱，甚至盛傳為見女友而一度離開法國陣營，引發激烈批評。在輿論壓力下，第3次出戰世界盃的麥巴比能否延續優良往績？效力多年的PSG在他離開後，連續兩年贏得歐聯，他在國家隊如何與一班球會舊隊長配合，也是值得關注的地方。

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世界盃2026︱挪威神鋒夏蘭特備戰時神情輕鬆。（路透社）

夏蘭特初戰世盃 王老吉廣告全球瘋傳

深夜睇完法國和麥巴比，明晨6時輪到萬眾期待的曼城神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）首度在決賽周登場。挪威對上一次入決賽周經已是1998年的事，他的爸爸艾夫夏蘭特有份踢1994那屆，1998一屆卻未入圍決賽周大軍。今屆世界盃揭幕前，夏蘭特成為中國涼茶飲料品牌王老吉的廣告主角，這個廣告巧妙地將一首球迷為他打氣的「夏蘭特之歌」二次創作，因趣味十足而在網上爆紅，亦令世人更加期待他在賽事的演出。

夏蘭特會在周三（17日）早上6時挪威對伊拉克一戰粉墨登場，今屆已出場的6支亞洲球隊表現神勇，韓國、澳洲旗開得勝，日本、卡塔爾、沙特、伊朗均能賽和對手，伊拉克能否延續亞洲球隊的不敗紀錄，相信還看夏蘭特能否踢出水平。

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世界盃2026︱美斯領阿根廷力爭衛冕。（路透社）

美斯領衛阿根廷衛冕第一擊 與施丹之子正面交鋒

夏蘭特登場後，明早便輪到美斯個人第6度亮相決賽周。踏入39歲的阿根廷球王，上屆領軍感動封王後，一度立定主意不再踢世界盃，然而轉戰美職聯後，漸漸休養生息，逐步回復上佳狀態，加上賽事在美國舉行，相當於有半個主場之利，於是改變主意再領軍，「最後一舞」又延續至今屆。

美斯在決賽周前有微傷，5月底美職聯賽事國際邁亞密對費城聯一仗，他左邊後大腿筋感覺不適，為保險計73分鐘被調離場，自此經歷一段休養期及復康期。周一的賽前記者會，阿根廷主帥史卡朗尼向球迷大派定心丸，確認美斯經已完全康復，預期會正選出場，「不止阿根廷人，我相信每一個人都想看他落場，想看他比賽。」

世界盃2026︱6月4日盧卡施丹在熱身賽帶領阿爾及利亞爆冷1：0擊敗荷蘭。（路透社）

美斯縱已離開西班牙，他仍是巴塞隆拿的傳奇，而分組賽首仗對阿爾及利亞一戰，他攻堅時遇上的最後一道屏障，很可能是巴塞宿敵皇家馬德里傳奇施丹之子——盧卡施丹。6月4日盧卡在熱身賽帶領阿爾及利亞爆冷1：0擊敗荷蘭，在巴西、西班牙、比利時等多支強隊都顯得慢熱的情況下，值得留意盧卡會否成為下一位力阻強隊贏波的弱國門將。

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