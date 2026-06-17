世界盃2026｜法國3:1挫塞內加爾　麥巴比梅開二度成隊史神射手

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間6月17日凌晨舉行I組賽事，由法國迎戰塞內加爾。法國隊憑藉皇馬前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）下半場梅開二度，以及前鋒巴高拿（Bradley Barcola）的妙射，輕鬆地以2球氣走非洲勁旅塞內加爾。賽後，法國以3分排I組榜首；而麥巴比則以58個入球，成為法國國家隊隊史的神射手。



上半場雙方都入局較慢，塞內加爾在補時階段獲得入球的黃金機會，沙迪奧文尼（Sadio Mane）在底線傳中，遺憾的是，水晶宮的前鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）近門射高。雙方0:0入更衣室。

2018年世界盃冠軍法國隊下半場如夢初醒，開始向塞內加爾發動狂攻。

戰至66分鐘，藍衣軍團終於打開僵局，麥巴比（Kylian Mbappé）接應米高奧利斯（Michael Olise）禁區外的妙傳，第一時間轉身抽射入網，法國隊領先1:0。

得勢不饒人的法國隊82分鐘再下一城，前鋒巴高拿（Bradley Barcola）接應中場拉比奧特（Adrien Rabiot）妙到毫巔的直線傳球，禁區內挑射得手，為法國隊鎖定2:0的比分。

2026年6月17日，世界盃I組賽事，法國對塞內加爾，圖為塞內加爾前鋒麥巴耶（Ibrahim Mbaye）為球隊射入首球的瞬間。（Reuters）

去到補時階段，塞內加爾憑藉前鋒麥巴耶（Ibrahim Mbaye）的勁射破蛋。

2026年6月17日，世界盃I組賽事，法國對塞內加爾，圖為法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappé，左二）入球後與隊友慶祝。（Reuters）

當大家以為塞內加爾還有機會追平的時候，麥巴比（Kylian Mbappé）96分鐘在禁區外一記「世界波」為法國隊奠定勝局，比分來到3:1。