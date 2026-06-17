世界盃2026｜美斯正選六屆登場　衛冕首仗領阿根廷鬥阿爾及利亞

繼麥巴比與夏蘭特登場後，阿根廷的美斯（Lionel Messi）帶領阿根廷緊接亮相，這名阿根廷球王以隊長身份披甲，生涯第6屆征戰世界盃，衛冕之路首仗，挑戰施丹之子把關的阿爾及利亞。



衛冕的阿根廷在美加墨世界盃初次登場，在美國堪薩斯城（Kansas City）出戰首場分組賽。美斯以正選身份登場，戴上隊長臂章領軍，這名38歲當代球王自2006年德國世界盃起，第6度亮相世界盃決賽周，成為史上第一人，今仗亦是美斯第200頂國家隊「喼帽」。

除了美斯，阿根廷後場由羅美路與利辛度馬天尼斯扼守中路，三人中場有安素費南迪斯﹑迪保羅及麥亞里士打，前線則由泰亞高艾美達與拿達路馬天尼斯夥拍美斯攻堅。阿爾及利亞方面，把守最後一關是施丹之子盧卡施丹（Luca Zidane），曾效力曼城的翼鋒馬列斯今仗先列後備。

（路透社）

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阿根廷正選陣容



門將：23達米安馬天尼斯

後衛：4干沙路蒙迪爾﹑6利辛度馬天尼斯﹑13基斯甸羅美路﹑25法根度麥甸拿

中場：7迪保羅﹑20阿歷斯麥亞里士打﹑24安素費南迪斯

前鋒：10美斯﹑16泰亞高艾美達﹑22拿達路馬天尼斯



阿爾及利亞正選陣容



門將：23盧卡施丹

後衛：2艾沙文迪﹑17拉菲克貝加利﹑21賓斯拜尼﹑15艾洛利

中場：10法利斯查爾比﹑14布達奧爾﹑19賓達納﹑22伊巴謙馬薩

前鋒：9高爾尼﹑11夏積穆沙

