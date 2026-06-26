厄瓜多爾對德國2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員名單

世界盃2026，厄瓜多爾對德國於6月26日香港時間凌晨4時，於New York/New Jersey Stadium舉行，Now618/616直播播放。



厄瓜多爾對德國賽果出爐

厄瓜多爾2:1德國

厄瓜多爾對德國直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月26日凌晨4時

組別：E

厄瓜多爾隊｜球員名單陣容

世界盃2026厄瓜多爾｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）

12 摩西斯拉美利斯（Moises RAMIREZ）

22 干沙路華利（Gonzalo VALLE）

後衛：

2 菲歷斯托利斯（Felix TORRES）

3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）

4 祖爾奧當尼斯（Joel ORDONEZ）

6 威廉柏曹（Willian PACHO）

7 佩華斯艾斯度比倫（Pervis ESTUPINAN）

25 保路素（Jackson POROZO）

26 耶馬美迪拿（Yaimar MEDINA）

中場：

5 艾斯華亞（Jordy ALCIVAR）

8 安東尼華倫西亞（Anthony VALENCIA）

10 肯迪利派斯（Kendry PAEZ）

14 阿倫明達（Alan MINDA）

15 柏度維堤（Pedro VITE）

18 丹尼爾卡斯迪路（Denil CASTILLO）

21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）

23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）

前鋒：

9 約翰耶保亞（John YEBOAH）

11 奇雲洛迪古斯（Kevin Jose RODRIGUEZ）

13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）

16 佐迪卡些度（Jordy CAICEDO）

19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）

20 尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）

24 謝利美艾利華路（Jeremy AREVALO）

2026世界盃決賽周參賽球隊：厄瓜多爾（Getty Images）

德國隊｜球員名單陣容

世界盃2026德國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 紐亞（Manuel Neuer）

12 包文（Oliver Baumann）

21 紐希爾（Alexander Nübel）

後衛：

2 魯迪格（Antonio Rüdiger）

3 華迪馬安頓（Waldemar Anton）

4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）

15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）

18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）

22 大衛拉林（David Raum）

24 馬歷泰奧（Malick Thiaw）

中場：

5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）

6 甘美治（Joshua Kimmich）

8 哥列斯卡（Leon Goretzka）

9 利維寧（Jamie Leweling）

10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）

13 柏斯高哥斯（Pascal Gross）

16 安祖路史迪拿（Angelo Stiller）

17 域斯（Florian Wirtz）

19 利萊辛尼（Leroy Sané）

20 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）

23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）

25 奧達奧高（Assan Ouedraogo）

前鋒：

7 夏維斯（Kai Havertz）

11 禾達美迪（Nick Woltemade）

14 麥斯比亞（Maximilian Beier）

26 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）