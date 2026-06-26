突尼西亞對荷蘭2026世界盃｜直播時間+國家足球隊球員名單出爐

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，突尼西亞對荷蘭於6月26日香港時間上午7時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。

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突尼西亞對荷蘭直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台
時間：6月26日上午7時
組別：F

突尼西亞隊｜球員名單陣容

世界盃2026突尼西亞｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
16 艾曼達曼Aymen Dahmen

後衛：
2 阿里阿布迪（Ali Abdi）
3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）
20 恩華利尼（Yan Valery）
21 賓夏美達（Mohamed Amine Ben Hamida）

中場：
10 米積伯利（Hannibal Mejbri）
11 伊斯馬加比（Ismaël Gharbi）
13 蘭尼基迪拉（Rani Khedira）
17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）
25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）

前鋒：
9 馬斯杜里（Hazem Mastouri）

2026世界盃決賽周參賽球隊：突尼西亞（Getty Images）

荷蘭隊｜球員名單陣容

世界盃2026荷蘭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）

後衛：
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
5 尼敦阿基（Nathan Aké）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）

中場
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）

前鋒

11 加普（Cody Gakpo）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
19 波貝比（Brian Brobbey）

2026世界盃決賽周參賽球隊：荷蘭（Getty Images）
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