突尼西亞對荷蘭2026世界盃｜直播時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，突尼西亞對荷蘭於6月26日香港時間上午7時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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突尼西亞對荷蘭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月26日上午7時
組別：F
突尼西亞隊｜球員名單陣容
門將：
16 艾曼達曼Aymen Dahmen
後衛：
2 阿里阿布迪（Ali Abdi）
3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）
20 恩華利尼（Yan Valery）
21 賓夏美達（Mohamed Amine Ben Hamida）
中場：
10 米積伯利（Hannibal Mejbri）
11 伊斯馬加比（Ismaël Gharbi）
13 蘭尼基迪拉（Rani Khedira）
17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）
25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）
前鋒：
9 馬斯杜里（Hazem Mastouri）
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
後衛：
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
5 尼敦阿基（Nathan Aké）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
中場
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
前鋒
11 加普（Cody Gakpo）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
19 波貝比（Brian Brobbey）