日本對瑞典2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，日本對瑞典於6月26日香港時間上午7時，於Dallas Stadium舉行，Now619/617直播播放。
世界盃2026直播賽程時間表 6.26早上7點日本對瑞典10點有免費直播世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.26土耳其對美國世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台
日本對瑞典直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月26日上午7時
組別：F
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
後衛：
2 菅原由勢（Yukinari Sugawara）
4 板倉滉（Kō Itakura）
20 瀨古步夢（Ayumu Seko）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
中場：
7 田中碧（Ao Tanaka）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
11前田大然（Daizen Maeda）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
前鋒：
18 上田綺世（Ayase Ueda）
瑞典隊｜球員名單陣容
門將：
1 錫達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）
後衛：
2 拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）
3 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）
4 伊薩希恩（Isak Hien）
5 加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）
21 阿歷山大賓赫特臣（Alexander Bernhardsson）
24 艾利洛史萊特（Elliot Stroud）
中場：
18 耶辛艾耶利（Yasin Ayari）
前鋒：
9 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）
11 安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）
17 約基利斯（Viktor Gyokeres）