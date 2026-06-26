巴拉圭對澳洲2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，巴拉圭對澳洲於6月26日香港時間上午10時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now619/617直播播放。
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巴拉圭對澳洲直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月26日上午10時
組別：D
巴拉圭隊｜球員名單陣容
門將：
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
後衛：
2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）
中場：
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）
前鋒：
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）
21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）
澳洲隊｜球員名單陣容
門將：
18 柏德列柏治（Patrick BEACH）
後衛：
3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）
5 佐敦波斯（Jordan BOS）
16 貝軒治（Aziz BEHICH）
19 哈利修達（Harry SOUTTAR）
25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）
中場：
8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）
13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）
22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）
前鋒：
17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）
20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）
23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）
26 迪迪恩基（Tete YENGI）