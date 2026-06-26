挪威對法國2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，挪威對法國於6月27日香港時間凌晨3時，於Boston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
挪威對法國直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月27日凌晨3時
組別：I
挪威隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
12 坦域克（Sander Tangvik）
13 施維克（Egil Selvik）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
4 奧斯迪格（Leo Ostigard）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
15 費特歷比祖簡（Fredrik Andre Bjorkan）
16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
24 桑達蘭加斯（Sondre Langas）
25 法爾真拿（Henrik Falchener）
中場：
2 摩頓科士比（Morten Thorsby）
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）
18 科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）
19 菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard）
21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）
22 波普（Oscar Bobb）
23 贊斯侯格（Jens Petter Hauge）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
11 佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）
法國隊｜球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）