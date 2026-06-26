塞內加爾對伊拉克2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員

世界盃2026，塞內加爾對伊拉克於6月27日香港時間凌晨3時，於Toronto Stadium舉行，Now619/617直播播放。



塞內加爾對伊拉克直播邊度睇？

平台：NOW 619/617台

時間：6月27日凌晨3時

組別：I

塞內加爾隊｜球員名單陣容

世界盃2026塞內加爾｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 耶雲迪奧夫（Yehvann DIOUF）

16 艾度亞文迪（Edouard MENDY）

23 莫利迪奧（Mory DIAW）

後衛

2 馬馬度沙亞（Mamadou SARR）

3 高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）

4 艾度拿爾錫克（Abdoulaye SECK）

14 伊斯美積及斯（Ismail JAKOBS）

15 卡賓迪亞達（Krepin DIATTA）

19 尼亞希迪（Moussa NIAKHATE）

24 安東尼文迪（Antoine MENDY）

25 馬歷迪奧夫（El Hadji Malick DIOUF）

中場

5 伊祖沙古爾（Idrissa Gana GUEYE）

6 柏夫施斯（Pathe CISS）

8 拉明卡馬拉（Lamine CAMARA）

17 柏比沙亞（Pape Matar SARR）

21 哈比迪亞拉（Habib DIARRA）

22 沙普高尼戴耶（Bara SAPOKO NDIAYE）

26 柏比古爾（Pape GUEYE）

前鋒

7 阿辛尼迪亞奧（Assane DIAO）

9 班巴迪安（Bamba DIENG）

10 沙迪奧文尼 （Sadio MANE）

11 尼高拉斯積遜（Nicolas JACKSON）

12 卓列夫尼戴耶（Cherif NDIAYE）

13 伊利文尼戴耶（Iliman NDIAYE）

18 伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR

20 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim MBAYE）

2026世界盃決賽周參賽球隊：塞內加爾（Getty Images）

伊拉克隊｜球員名單陣容

世界盃2026伊拉克｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 泰利比（Fahad TALIB）

12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）

22 阿麥巴素爾（Ahmed BASIL）

後衛

2 蘇拿卡（Rebin SULAKA）

3 侯賽因阿里（Hussein ALI）

4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）

5 阿甘哈森（Akam HASHIM）

6 馬拿夫尤尼斯（Manaf YOUNIS）

15 阿密馬簡斯（Ahmed Hassan MAKNZI）

23 多斯基（Merchas DOSKI）

25 辛特杜安（Mustafa SAADOON）

26 法蘭斯佩杜斯（Frans PUTROS）

中場

7 尤斯夫艾米恩（Youssef AMYN）

8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）

14 施丹伊基巴（Zidane IQBAL）

16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）

19 奇雲耶及（Kevin YAKOB）

20 艾馬舒亞（Aimar SHER）

24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）

前鋒

9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）

10 穆哈納阿里（Mohanad ALI）

11 艾默卡森（Ahmed QASEM）

13 阿里尤素夫（Ali YOUSIF）

17 阿里查森（Ali JASIM）

18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）

21 馬高法爾茲（Marko FARJI）