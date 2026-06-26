塞內加爾對伊拉克2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員
世界盃2026，塞內加爾對伊拉克於6月27日香港時間凌晨3時，於Toronto Stadium舉行，Now619/617直播播放。
塞內加爾對伊拉克直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月27日凌晨3時
組別：I
塞內加爾隊｜球員名單陣容
門將
1 耶雲迪奧夫（Yehvann DIOUF）
16 艾度亞文迪（Edouard MENDY）
23 莫利迪奧（Mory DIAW）
後衛
2 馬馬度沙亞（Mamadou SARR）
3 高列巴尼（Kalidou KOULIBALY）
4 艾度拿爾錫克（Abdoulaye SECK）
14 伊斯美積及斯（Ismail JAKOBS）
15 卡賓迪亞達（Krepin DIATTA）
19 尼亞希迪（Moussa NIAKHATE）
24 安東尼文迪（Antoine MENDY）
25 馬歷迪奧夫（El Hadji Malick DIOUF）
中場
5 伊祖沙古爾（Idrissa Gana GUEYE）
6 柏夫施斯（Pathe CISS）
8 拉明卡馬拉（Lamine CAMARA）
17 柏比沙亞（Pape Matar SARR）
21 哈比迪亞拉（Habib DIARRA）
22 沙普高尼戴耶（Bara SAPOKO NDIAYE）
26 柏比古爾（Pape GUEYE）
前鋒
7 阿辛尼迪亞奧（Assane DIAO）
9 班巴迪安（Bamba DIENG）
10 沙迪奧文尼 （Sadio MANE）
11 尼高拉斯積遜（Nicolas JACKSON）
12 卓列夫尼戴耶（Cherif NDIAYE）
13 伊利文尼戴耶（Iliman NDIAYE）
18 伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR
20 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim MBAYE）
伊拉克隊｜球員名單陣容
門將
1 泰利比（Fahad TALIB）
12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）
22 阿麥巴素爾（Ahmed BASIL）
後衛
2 蘇拿卡（Rebin SULAKA）
3 侯賽因阿里（Hussein ALI）
4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）
5 阿甘哈森（Akam HASHIM）
6 馬拿夫尤尼斯（Manaf YOUNIS）
15 阿密馬簡斯（Ahmed Hassan MAKNZI）
23 多斯基（Merchas DOSKI）
25 辛特杜安（Mustafa SAADOON）
26 法蘭斯佩杜斯（Frans PUTROS）
中場
7 尤斯夫艾米恩（Youssef AMYN）
8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）
14 施丹伊基巴（Zidane IQBAL）
16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）
19 奇雲耶及（Kevin YAKOB）
20 艾馬舒亞（Aimar SHER）
24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）
前鋒
9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）
10 穆哈納阿里（Mohanad ALI）
11 艾默卡森（Ahmed QASEM）
13 阿里尤素夫（Ali YOUSIF）
17 阿里查森（Ali JASIM）
18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）
21 馬高法爾茲（Marko FARJI）