佛得角對沙特阿拉伯2026世界盃｜直播時間+國家足球隊名單出爐

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，佛得角對沙特阿拉伯於6月27日香港時間上午8時，於Houston Stadium舉行，Now619/617直播播放。

世界盃2026直播賽程時間表 6.27凌晨3點睇夏蘭特對麥巴比世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.27新西蘭對比利時世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台

佛得角對沙特阿拉伯直播邊度睇？

平台：NOW 619/617台
時間：6月27日上午8時
組別：H

佛得角隊｜球員名單陣容

世界盃2026佛得角｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 禾仙夏（Vozinha）

後衛：
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
24 華拿賓拿（Wagner Pina）

中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）
17 韋利施美度（Willy Semedo）

前鋒：
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）

佛得角首次殺入世界盃決賽周。（Getty Images）

沙特阿拉伯隊｜球員名單陣容

世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將
21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）

後衛
4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）
5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）
12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）
13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）
26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）

中場
6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）
15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）
23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）

前鋒
9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）
10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）
20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）

2026世界盃決賽周參賽球隊：沙特阿拉伯（Getty Images）
世界盃
世界盃新聞
世界盃熱話