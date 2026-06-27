佛得角對沙特阿拉伯2026世界盃｜直播時間+國家足球隊名單出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，佛得角對沙特阿拉伯於6月27日香港時間上午8時，於Houston Stadium舉行，Now619/617直播播放。
佛得角對沙特阿拉伯直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月27日上午8時
組別：H
佛得角隊｜球員名單陣容
門將：
1 禾仙夏（Vozinha）
後衛：
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
24 華拿賓拿（Wagner Pina）
中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）
17 韋利施美度（Willy Semedo）
前鋒：
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）
沙特阿拉伯隊｜球員名單陣容
門將
21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）
後衛
4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）
5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）
12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）
13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）
26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）
中場
6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）
15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）
23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）
前鋒
9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）
10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）
20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）