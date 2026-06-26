佛得角對沙特阿拉伯2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，佛得角對沙特阿拉伯於6月27日香港時間上午8時，於Houston Stadium舉行，Now619/617直播播放。
佛得角對沙特阿拉伯直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月27日上午8時
組別：H
佛得角隊｜球員名單陣容
門將：
1 禾仙夏（Vozinha）
12 馬斯奧羅沙（Marcio Rosa）
23 杜斯山度士（CJ dos Santos）
後衛：
2 史托比拉（Stopira）
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
5 盧根哥斯達（Logan Costa）
8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）
13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）
22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）
24 華拿賓拿（Wagner Pina）
25 奇雲皮利斯（Kelvin Pires）
中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）
15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）
16 恩歷克施美度（Yannick Semedo）
18 艾簡祖（Telmo Arcanjo）
前鋒：
7 卡巴爾（Jovane Cabral）
9 賓捷摩（Gilson Benchimol）
11 加利洛迪古斯（Garry Rodrigues）
17 韋利施美度（Willy Semedo）
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）
21 紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）
26 希里奧華利拿（Hélio Varela）
沙特阿拉伯隊｜球員名單陣容
門將
1 艾阿基迪（Nawaf AL-AQIDI ）
21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）
22 艾卡沙（Ahmed AL-KASSAR）
後衛
2 馬查拉斯（Ali MAJRASHI）
3 阿里拉查美（Ali LAJAMI）
4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）
5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）
12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）
13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）
14 哈辛卡迪殊（Hassan KADESH）
24 摩塔艾哈比（Moteb AL-HARBI）
25 捷哈泰基里（Jehad THAKRI）
26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）
中場
6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）
7 艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）
15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）
16 艾約翰尼（Ziyad AL-JOHANI）
18 阿拉希捷（Alaa HEJJI）
23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）
前鋒
8 艾文耶耶（Ayman YAHYA）
9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）
10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）
11 艾舒希利（Saleh AL-SHEHRI）
17 卡列艾加南（Khalid AL-GHANNAM）
19 艾咸丹（Abdullah AL-HAMDAN）
20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）