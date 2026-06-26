烏拉圭對西班牙2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員

世界盃2026，烏拉圭對西班牙於6月27日香港時間上午8時，於Guadalajara Stadium舉行，Now618/616直播播放。



烏拉圭對西班牙直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月27日上午8時

組別：H

烏拉圭隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏拉圭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 沙治奧洛捷(Sergio ROCHET）

12 辛迪亞高美利(Santiago MELE）

23 梅斯利拿(Fernando MUSLERA）

後衛

2 荷西基文尼斯（Jose GIMENEZ）

3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）

4 朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）

13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）

16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）

17 馬迪亞斯雲拿（Matias VINA）

24 辛迪亞高般奴（Santiago BUENO）

中場

5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）

6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）

7 尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）

8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）

10 迪阿拉斯卡達（Giorgian DE ARRASCAETA）

14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）

15 艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano MARTINEZ Toranza）

20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）

22 祖亞昆比基雷斯（Joaquin PIQUEREZ Moreira）

25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）

26 洛迪高沙拉薩（Rodrigo ZALAZAR）

前鋒

9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）

11 法根度柏利斯查（Facundo PELLISTRI）

18 保羅洛迪古斯（Paul Brian RODRIGUEZ）

19 洛迪高阿古利（Rodrigo AGUIRRE）

21 費達歷高韋拿斯（Federico VINAS）

2026世界盃決賽周參賽球隊：烏拉圭（Getty Images）

西班牙隊｜球員名單陣容

世界盃2026西班牙｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 大衛拉耶（David Raya）

13 祖安加西亞（Joan Garcia）

23 烏尼西蒙（Unai Simon）

後衛：

2 馬克佩比爾（Marc Pubill）

3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）

4 艾利加西亞（Eric Garcia）

5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）

12 柏度樸路（Pedro Porro）

14 拿樸迪（Aymeric Laporte）

22 古巴斯（Pau Cubarsi）

24 古古列拿（Marc Cucurella）

中場：

6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）

8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）

9 加維（Gavi）

15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）

16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）

18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）

20 柏迪（Pedri）

前鋒：

7 費倫托利斯（Ferran Torres）

10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）

11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）

17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）

19 拉明耶馬（Lamine Yamal）

21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）

25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）

26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）