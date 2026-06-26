烏拉圭對西班牙2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，烏拉圭對西班牙於6月27日香港時間上午8時，於Guadalajara Stadium舉行，Now618/616直播播放。
烏拉圭對西班牙直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月27日上午8時
組別：H
烏拉圭隊｜球員名單陣容
門將
1 沙治奧洛捷(Sergio ROCHET）
12 辛迪亞高美利(Santiago MELE）
23 梅斯利拿(Fernando MUSLERA）
後衛
2 荷西基文尼斯（Jose GIMENEZ）
3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）
4 朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）
13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）
16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）
17 馬迪亞斯雲拿（Matias VINA）
24 辛迪亞高般奴（Santiago BUENO）
中場
5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）
6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）
7 尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）
8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）
10 迪阿拉斯卡達（Giorgian DE ARRASCAETA）
14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）
15 艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano MARTINEZ Toranza）
20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）
22 祖亞昆比基雷斯（Joaquin PIQUEREZ Moreira）
25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）
26 洛迪高沙拉薩（Rodrigo ZALAZAR）
前鋒
9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）
11 法根度柏利斯查（Facundo PELLISTRI）
18 保羅洛迪古斯（Paul Brian RODRIGUEZ）
19 洛迪高阿古利（Rodrigo AGUIRRE）
21 費達歷高韋拿斯（Federico VINAS）
西班牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 大衛拉耶（David Raya）
13 祖安加西亞（Joan Garcia）
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
2 馬克佩比爾（Marc Pubill）
3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）
4 艾利加西亞（Eric Garcia）
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
12 柏度樸路（Pedro Porro）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）
17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）
26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）