烏拉圭對西班牙2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單

世界盃2026，烏拉圭對西班牙於6月27日香港時間上午8時，於Guadalajara Stadium舉行，Now618/616直播播放。



烏拉圭對西班牙直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月27日上午8時

組別：H

烏拉圭隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏拉圭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

23 梅斯利拿(Fernando MUSLERA）

後衛

3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）

13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）

16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）

中場

5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）

6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）

8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）

14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）

20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）

25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）

前鋒

9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）

2026世界盃決賽周參賽球隊：烏拉圭（Getty Images）

西班牙隊｜球員名單陣容

世界盃2026西班牙｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

23 烏尼西蒙（Unai Simon）

後衛：

5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）

14 拿樸迪（Aymeric Laporte）

22 古巴斯（Pau Cubarsi）

24 古古列拿（Marc Cucurella）

中場：

6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）

15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）

16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）

20 柏迪（Pedri）

前鋒：

19 拉明耶馬（Lamine Yamal）

21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）