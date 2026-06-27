烏拉圭對西班牙2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，烏拉圭對西班牙於6月27日香港時間上午8時，於Guadalajara Stadium舉行，Now618/616直播播放。
烏拉圭對西班牙直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月27日上午8時
組別：H
烏拉圭隊｜球員名單陣容
門將
23 梅斯利拿(Fernando MUSLERA）
後衛
3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）
13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）
16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）
中場
5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）
6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）
8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）
14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）
20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）
25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）
前鋒
9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）
西班牙隊｜球員名單陣容
門將：
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）