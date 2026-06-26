新西蘭對比利時2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，新西蘭對比利時於6月27日香港時間上午11時，於BC Place Vancouver舉行，ViuTV99免費直播播放。
新西蘭對比利時直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月27日上午11時
組別：G
新西蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 哥甘比（Max Crocombe）
12 阿歷士保臣（Alex Paulsen）
22 米高胡特（Michael Woud）
後衛：
2 添派尼（Tim Payne）
3 法蘭西斯迪維斯（Francis de Vries）
4 泰勒賓頓（Tyler Bindon）
5 保沙爾（Michael Boxall）
13 利柏拉圖卡卡斯（Liberato Cacace）
15 比積拿卡（Nando Pijnaker）
16 芬恩蘇文（Finn Surman）
24 哥倫艾利洛（Callan Elliot）
26 湯美史密夫（Tommy Smith）
中場：
6 祖爾貝爾（Joe Bell）
7 馬菲加拔（Matthew Garbett）
8 史譚美歷（Marko Stamenić）
10 沙比辛克（Sarpreet Singh）
11 伊利亞祖斯（Elijah Just）
14 阿歷士魯化（Alex Rufer）
19 賓奧特（Ben Old）
20 卡林麥高屈（Callum McCowatt）
23 賴恩湯馬士（Ryan Thomas）
25 拉治蘭拜連斯（Lachlan Bayliss）
前鋒：
9 基斯活特（Chris Wood）
17 巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）
18 賓韋尼（Ben Waine）
21 謝斯蘭達爾（Jesse Randall）
比利時隊｜球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）
13 米克彭達斯（Mike Penders）
後衛：
2 迪巴斯（Zeno Debast）
3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
5 迪古柏（Maxim De Cuyper）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
16 高尼迪溫達（Koni De Winter）
18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）
21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
6 韋素（Axel Witsel）
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
20 雲拿根（Hans Vanaken）
23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）
24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）
前鋒：
9 盧卡古（Romelu Lukaku）
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
11 謝利美杜古（Jérémy Doku）
14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）
17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）
19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）
22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）
26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）