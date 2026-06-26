埃及對伊朗2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員

世界盃2026，埃及對伊朗於6月27日香港時間上午11時，於Seattle Stadium舉行，Now617/619直播播放。



埃及對伊朗直播邊度睇？

平台：NOW 617/619台

時間：6月27日上午11時

組別：G

埃及隊｜球員名單陣容

世界盃2026埃及｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）

16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）

23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）

26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）

後衛：

2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）

3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）

4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）

5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）

6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）

13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）

15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）

24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）

中場：

8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）

11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）

14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）

17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）

18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）

19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）

21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）

前鋒：

7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）

9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）

10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）

12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）

20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）

22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）

25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）

2026世界盃決賽周參賽球隊：埃及（Getty Images）

伊朗隊｜球員名單陣容

世界盃2026伊朗｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）

12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）

22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）

後衛

2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）

3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）

4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）

5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）

13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）

17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）

19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）

23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）

25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）

中場

6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）

7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）

8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）

14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）

15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）

16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）

21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）

26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）

前鋒

9 泰尼米（Mehdi TAREMI）

10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）

11 阿里波（Ali ALIPOUR）

18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）

20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）

24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）