埃及對伊朗2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，埃及對伊朗於6月27日香港時間上午11時，於Seattle Stadium舉行，Now617/619直播播放。
埃及對伊朗直播邊度睇？
平台：NOW 617/619台
時間：6月27日上午11時
組別：G
埃及隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）
16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）
13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）
24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）
前鋒：
7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）
9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）
20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）
25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）
伊朗隊｜球員名單陣容
門將
1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）
12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）
22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）
後衛
2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）
3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）
4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）
5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）
13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）
17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）
19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）
23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）
25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）
中場
6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）
7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）
8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）
14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）
15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）
16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）
21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）
26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）
前鋒
9 泰尼米（Mehdi TAREMI）
10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）
11 阿里波（Ali ALIPOUR）
18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）
20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）
24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）