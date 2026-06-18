C朗拿度正選零貢獻　葡萄牙應如何處置老球王？︱世界盃2026球評

一間公司有個Top Sales，以前業績日日爆數，而且好有人緣個個同事、客人都好鍾意佢，不過公司一轉新系統佢唔適應，業績大倒退，而佢依然好勤力日日搏命做，好努力，準時返工日日OT，假設你是公司老闆，會點處置佢？

故事的主角，是葡萄牙球王C朗拿度。以41歲132日之齡第6度亮相世界盃，看齊宿敵美斯，當阿根廷球王大演帽子戲法，同樣正選出場的C朗表現卻猶如路人。C朗巔峰已過是鐵一般的事實，問題是，葡萄牙應如何運用他的尚餘價值，為球隊取得最佳成績？



世界盃2026︱葡萄牙賽和剛果後，全世界在問：「C朗是否拖葡萄牙後腿？」（路透社）

「C朗是否拖葡萄牙後腿？」

身為冠軍熱門之一的葡萄牙，在今屆世界盃首場分組賽只能1：1賽和剛果民主共和國，當然全隊表現令人失望，不過今次各地傳媒矛頭直指：「C朗是否拖葡萄牙後腿？」

沒有比較，沒有傷害，即將39歲的美斯昨日包辦阿根廷對阿爾及利亞的3個入球，80分鐘提早收工休息；今日C朗同樣正選上陣，踢足90分鐘只得兩次射門，均不中目標，錯失兩次黃金機會，沒有入球亦無助攻，在葡萄牙陣中無甚建樹，他偶爾會回後幫助中場隊友，全場20次傳球19次成功送到隊友腳下。到底這個一再「望門興歎」的老球王，是否真的在妨礙葡萄牙進步？

世界盃2026︱C朗踢足全場但無甚表現。（路透社）

C朗拿度第6次出戰世界盃 首仗錄尷尬數據

賽後紛紛出現C朗的不同統計數字，Opta在帖文指出，C朗已經在世界盃和歐國盃兩項大賽連續10場「食白果」，期間他33次射門，11次中目標，零入球，正陷入入球荒。

C朗今仗對剛果不止沒有入球和助攻，兩次射門亦未中目標，盤扭、關鍵傳送、地面爭球通通掛零，並且3次失去控球，3次空中爭頂兩次成功已是少有正面數據。

世界盃2026︱剛果1：1迫和葡萄牙。（路透社）

曼聯舊拍檔朗尼拆解C朗在葡萄牙前線作用

足球不是單純講數據，C朗是否已無作用？聽聽他的曼聯舊拍檔朗尼分析：「C朗常常站在越位位置，他不是懶惰，而是非常聰明。那代表剛果球員要不停去找他，而當他們這樣做的時候，C朗便自動為隊友創造空間，留意他的企位，那真是很聰明。」

朗尼開始講波以來作風都是坦坦白白，他沒必要刻意討好C朗，當全世界痛罵C朗阻礙葡萄牙，這個英格蘭前鋒一語道出C朗在葡萄牙前線的作用。問題是，葡萄牙主帥馬天尼斯如何排陣，以及隊友如何配合。

馬天尼斯應如何處理C朗？

如何處理C朗向來都是領隊的熨手山芋，由曼聯前主帥蘇斯克查到上屆帶領葡萄牙踢世界盃的山度士（Fernando Santos），均直接、間接因為C朗問題下台。C朗由18歲起代表葡萄牙上陣，歷年為國家隊建功立業，先後為這個南歐國家贏得歐洲國家盃和兩次歐洲國家聯賽（歐國聯），他以職業生涯攻入1000球為目標，亦夢想捧起世界盃，大家都希望他能夠如美斯上屆那樣實現夢想，可是隨着年齡增長，無論是速度、反應以至整體表現，均跟為皇馬4奪歐聯的全盛時期有一大段距離。

C朗的輝煌已成過去，為葡萄牙利益着想，他無可能場場踢正選。事實上，今場馬天尼斯以C朗正選上陣，收起當打的祖奧菲歷斯，已令外界感到驚奇；而當比賽戰況不似預期，馬天尼斯依然無視後備席上的菲歷斯，堅持用C朗踢足全場。

明顯地，以C朗的級數和能力，他仍能為葡萄牙綻放餘暉，關鍵是如何好好利用。以馬天尼斯今場的排陣和調動，事後孔明來看未算明智，之後他是否有膽識將C朗先列後備，或轉陣為C朗提供更多支援，是葡萄牙今屆能走多遠的關鍵。今仗過後馬天尼斯肯定要承受大量批評和壓力，菲歷斯是C朗在艾納斯的隊友，今季在沙特聯賽二人多次一起正選上陣，餘下兩場分組賽對手只是烏茲別克和哥倫比亞，仍有修正的機會。