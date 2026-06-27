巴拿馬對英格蘭2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，巴拿馬對英格蘭於6月28日香港時間凌晨5時，於New York/New Jersey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
巴拿馬對英格蘭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月28日凌晨5時
組別：L
英格蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）
前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）
巴拿馬隊｜球員名單陣容
門將：
1 路爾斯美積亞（Luis MEJIA）
12 森梅里奧（Cesar SAMUDIO）
22 奧蘭度摩斯基拉（Orlando MOSQUERA）
後衛：
2 施薩碧克文（Cesar BLACKMAN）
3 荷西哥度巴（Jose CORDOBA）
4 費度艾斯高巴（Fidel ESCOBAR）
5 艾加度法連拿（Edgardo FARINA）
13 基奧雲尼拉莫斯（Jiovany RAMOS）
15 艾歷戴維斯（Eric DAVIS）
16 安達斯安達迪（Andres ANDRADE）
23 米高梅里路（Michael Amir MURILLO）
25 羅迪歷米拿（Roderick MILLER）
26 佐治古迪利斯（Jorge GUTIERREZ）
中場：
6 基斯甸馬天尼斯（Cristian MARTINEZ）
7荷西洛迪古斯（Jose Luis RODRIGUEZ Francis）
8 卡拉斯基拉（Adalberto CARRASQUILLA）
11 尤爾巴施拿斯（Yoel BARCENAS）
14 卡路士哈維（Carlos HARVEY）
19 艾拔圖昆迪路（Alberto QUINTERO）
20 安尼保哥度爾（Anibal GODOY）
21 施薩恩尼斯（Cesar YANIS）
24 阿沙利斯倫杜奴（Azarias LONDONO）
前鋒：
9 湯馬斯洛迪古斯（Tomas RODRIGUEZ）
10 伊斯美戴亞斯（Ismael DIAZ）
17 荷西法查度（Jose FAJARDO）
18 施斯里奧禾達文（Cecilio WATERMAN）