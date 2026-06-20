世界盃賽程2026｜今日6.20直播線上看：巴西/美國+6.19賽果回顧

世界盃賽程2026｜6.20直播線上看賽程｜6.20有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.19的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.20完整賽程

美國對澳洲

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月20日凌晨3時

組別：D

直播賽程+時間+國家足球球員名單

蘇格蘭對摩洛哥

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月20日上午6時

組別：C

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

巴西對海地

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月20日上午8點半

組別：C

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

土耳其對巴拉圭

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月20日上午11時

組別：D

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

6.19賽事精彩重溫

捷克1 ： 1南非

捷克在開賽僅6分鐘便憑沙迪歷（Michal Sadilek）先開紀錄，上半場領先1：0。南非下半場傾力反撲，莫高拿於83分鐘主罰十二碼中鵠，雙方以1：1言和。

捷克1:1和南非 兩隊各得一分保住出線機會

瑞士4 ：1 波斯尼亞

瑞士與波斯尼亞上半場互交白卷，下半場74 分鐘開始卻變「入球騷」。,瑞士的文森比後備上陣梅開二度，魯賓華加斯和格列沙卡亦各建一功；波斯尼亞則有艾敏馬歷於補時階段破蛋。

瑞士4:1波斯尼亞 後備領銜鬥入波 小將文森比起孖

加拿大6 ： 0卡塔爾

東道主之一的加拿大以6：0大炒卡塔爾，奪得自1986年首次參賽以來的首場世界盃決賽周勝仗。惟加拿大的伊斯馬爾干尼（Ismael Kone）被卡塔爾的艾森馬迪保（Assim Madibo）踢至斷腳，被抬上擔架離場，幸意識清醒，還向向球迷揮手。

加拿大干尼遭踢斷腳 大炒9人卡塔爾6球 取史上首勝

約拿芬大衛早斷球不着地起腳抽射成2：0。（路透社）

墨西哥1：0韓國

東道主墨西哥以一球小勝韓國，墨西哥兩戰全勝得6分。韓國門將金承奎在一次出迎時不慎與隊友相撞，導致「甩手」，墨西哥路爾斯洛慕隨即射入。 墨西哥1：0韓國 門將金承奎出迎撞隊友甩手送禮