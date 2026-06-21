劍擊亞錦賽．持續更新｜港隊男花登場　張家朗大逆轉晉16強

港隊兩大花劍星將蔡俊彥﹑張家朗今日（21日）在亞洲劍擊錦標賽登場，衝擊亞洲冠軍，當中蔡俊彥力爭衛冕。由佘繕妡領銜的女子重劍，同在今日亮相。本文將持續更新港將成績。



蔡俊彥小組賽全勝晉級正賽。(國際劍擊總會圖片)

在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽，港隊日前憑陳諾思在女子花劍開齋，摘下一面銅牌，今日由男花登場，蔡俊彥﹑張家朗﹑梁千雨﹑何承謙出戰爭獎牌。

力爭衛冕的蔡俊彥，小組全勝並僅失6分，以頭號種子身份打入淘汰賽。張家朗在小組賽負一場，列為10號種子，梁千雨﹑何承謙同樣過關。若男花四子順利打入16強的話，位處同一線路的蔡俊彥與梁千雨將碰頭爭入8強；張家朗與何承謙亦在16強交手。蔡俊彥首圈輪空，其餘三人同樣輕鬆過關，晉級32強。

另一名星將張家朗與新加坡的Tan Raphael Juan Kang爭入16強，開首被對手壓制，落後比數0：7陷入困局，最多曾落後3：11，家朗隨後迅速調整，一口氣連追8分，比數追平11：11，中途雖意外撞到對手面罩領紅牌，但最後依然反勝15：14。另一邊小將何承謙亦以15：14力挫韓國的Kim Tae Hwan， 張家朗和何承謙爭奪八強席位。蔡俊彥穩定入16強，梁千雨就不敵韓國的Lee Kwanghyun 32強止步。

16強賽，師兄張家朗和小將何承謙激鬥内戰，兩人戰況緊凑，全場分差不超過2分，最後家朗憑著經驗優勢完成最後一劍，15：14打入8強。蔡俊彥就對上淘汰隊友梁千雨的韓國劍手Lee Kwanghyun，並以15：8輕取對手，同樣打入8強。兩名大將下場分別對韓國劍手Im Cheolwoo和日本的松山恭助。

（中國香港劍擊總會）

女子重劍方面，本地「一姐」佘繕妡16強賽與國家隊的唐君瑤激戰至最後20秒，以比數15：13取得8強席位，之後會對韓國選手Lee Hyein 。朱嘉望不敵二號種子哈薩克的Bakaldina Irina，16強止步。陳渭泠、吳海諦就分別輸給日本選手Terayama Tamaki和哈薩克的Nikolaichuk Sofiya，32強止步。