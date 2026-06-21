劍擊亞錦賽．持續更新｜港隊男花登場　蔡俊彥張家朗攜手闖8強

港隊兩大花劍星將蔡俊彥﹑張家朗今日（21日）在亞洲劍擊錦標賽登場，衝擊亞洲冠軍，當中蔡俊彥力爭衛冕。由佘繕妡領銜的女子重劍，同在今日亮相。本文將持續更新港將成績。



（中國香港劍擊總會）

（中國香港劍擊總會）

在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽，港隊日前憑陳諾思在女子花劍開齋，摘下一面銅牌，今日由男花登場，蔡俊彥﹑張家朗﹑梁千雨﹑何承謙出戰爭獎牌。

蔡俊彥傷退8強 張家朗力戰惜敗無緣4強

頭號種子的蔡俊彥8強賽對日本的松山恭助，戰至1：1後蔡俊彥左手受傷，接受治療後繼續比賽，直到中段都仍然和對手打得有來有往，分差不大，但尾段被對手成功衝分，最後以比數11：15落敗，無緣衛冕冠軍。另一邊的張家朗開段就被對手取得優勢3：8落後，之後雖然追平9：9，但最終還是不敵二號種子的韓國劍手Im Cheolwoo ，比數13：15未能躋身4強。

蔡俊彥張家朗攜手闖8強

張家朗與何承謙16強碰頭，今場戰況緊凑，全場分差不超過2分，最後家朗以15：14打入8強。蔡俊彥則鬥淘汰隊友梁千雨的韓國劍手Lee Kwanghyun，以15：8輕取對手，同樣打入8強。兩名大將下場分別對韓國劍手Im Cheolwoo和日本的松山恭助。

張家朗大逆轉晉16強

另一名星將張家朗與新加坡的Tan Raphael Juan Kang爭入16強，開首被對手壓制，落後比數0：7陷入困局，最多曾落後3：11，家朗隨後迅速調整，一口氣連追8分，比數追平11：11，中途雖意外撞到對手面罩領紅牌，但最後依然反勝15：14。另一邊小將何承謙亦以15：14力挫韓國的Kim Tae Hwan， 張家朗和何承謙爭奪八強席位。蔡俊彥穩定入16強，梁千雨就不敵韓國的Lee Kwanghyun 32強止步。

力爭衛冕的蔡俊彥，小組全勝並僅失6分，以頭號種子身份打入淘汰賽。張家朗在小組賽負一場，列為10號種子，梁千雨﹑何承謙同樣過關。若男花四子順利打入16強的話，位處同一線路的蔡俊彥與梁千雨將碰頭爭入8強；張家朗與何承謙亦在16強交手。蔡俊彥首圈輪空，其餘三人同樣輕鬆過關，晉級32強。

（中國香港劍擊總會）

（中國香港劍擊總會）

（中國香港劍擊總會）

（中國香港劍擊總會）

佘繕妡殺入四強 將撼日本頭號種子爭佳績

女子重劍方面，本地「一姐」佘繕妡16強賽與中國的唐君瑤激戰至最後20秒，以比數15：13取得8強席位，之後對陣韓國選手Lee Hyein，也以全程領先優勢，比數15：11勝出，殺入4強，將會挑戰頭號種子日本選手Terayama Tamaki，爭取突破自己過往最佳成績銅牌 。另一代表朱嘉望不敵二號種子哈薩克的Bakaldina Irina，16強止步。陳渭泠、吳海諦就分別輸給日本選手Terayama Tamaki和哈薩克的Nikolaichuk Sofiya，32強止步。