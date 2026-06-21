日本功臣上田綺世太太是大美人　細數陣中明星WAGs︱世界盃太太團

日本前鋒上田綺世（Ayase Ueda）在世界盃次輪分組賽對突尼西亞梅開二度，領日本4：0大勝而受盡注目，這位應屆荷甲神射手，太太由布菜月是個大美人，二人首個孩子剛在4月出生，上田綺世初為人父即在世界盃大放光芒。

日本球壇與娛樂圈素來有型男配美女的傳統，不少日本球星的另一半都是娛樂圈中人，今年雖因柴崎岳未再入選，令日本世界盃太太團失去真野恵里菜，不過久保健英緋聞女友新田幸香，加上由布菜月和長友佑都妻子平愛梨，日本大軍的太太團（Wives and Girlfriends，簡稱：WAGs）依然陣容強大。



1. 上田綺世太太由布菜月

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世界盃日本WAGs成員︱2022年上田綺世與由布菜月成婚。（由布菜月Instagram）

經朋友介紹火速戀上 從日本愛到歐洲

由布菜月是個模特兒，2019年底在共同朋友介紹下認識上田綺世，很快已開始拍拖並共賦同居，並在2022年2月共偕連理。

2022年上田綺世離開鹿島鹿角，到比利時加盟布魯日舒高（Cercle Brugge），即在2022/23球季攻入22球成為比甲神射手，幫助這支比利時中下游球隊獲得第六名，隨即獲荷甲冠軍飛燕諾看中，2023年夏天加盟至今。在荷蘭頭兩季上田綺世受傷患影響表現平平，剛過去的2025/26球季攻入25球榮膺荷甲神射手。

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由布菜月細數丈夫優點 上田綺世溫柔寵愛抱得美人歸

由布菜月隨夫移居歐洲，不時在社交媒體在荷蘭生活的點滴，又常常在上田綺世比賽時入場為另一半打氣。她非常投入歐洲生活，即使自稱沒有運動，卻曾在鹿特丹馬拉松參加10公里比賽。

到底這個日本型男如何抱得美人歸？由布菜月她曾談到到丈夫對她非常溫柔，幾乎從未對她動氣，而且對任何人一視同仁，總是保持禮貌謙遜，令她印象深刻。她又認為丈夫的笑容非常迷人，而且曾貼心地在情人節親手焗比利時朱古力蛋糕送給她，感到受盡寵愛。

丈夫梅開二度後發帖文 與孩子喜迎首個父親節

今年初二人宣布即將為人父母，首個孩子剛在今年4月出生。就在上田綺世對突尼西亞梅開二度，成為日本贏波功臣後，由布菜月發出帖文，分享兩張照片，首張是BB拿着爸爸上田綺世穿上日本戰衣的人型打氣膠牌，第二張是她抱着孩子的合照，二人同樣穿上上田綺世的18號球衣。菜月在帖文中寫道：「首個父親節快樂！多謝你的一切，恭喜你！」

2. 久保健英緋聞女友新田幸香

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世界盃日本WAGs成員︱新田幸香今屆世界盃在日本首仗到場為日本打氣。（新田幸香Instagram）

相對平實的上田夫婦，近期在網上最廣受談論的日本國腳另一半，是主將久保健英的緋聞女友新田幸香。幸香在日本名校青山學院大學法學部畢業，當年獲譽「法學部女神」，曾在多個電視劇集、網劇、真人騷中演出，亦經營個人Youtube頻道，同時成立個人服飾品牌Edom，今年5月再次推出性感的寫真集，事業作多線發展。

幸香不止樣子可人，而且身材非常火辣，並常常大方分享性感照。雖然新田幸香與久保健英從未公開承認戀情，至今亦無合照，但2023年2月她遠赴西班牙，穿上皇家蘇斯達的球衣入場欣賞久保健英有份落場的比賽，開始被冠以「久保女友」之名。網民亦留意到二人在社交媒體的互動，間中會讚好對方的帖文。

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對荷蘭一仗傳坐日本家屬指定席 與久保戀情「坐實」？

今屆世界盃日本隊首場分組賽對荷蘭，她入場為國家隊打氣，令幸香再成網上熱話。由於有媒體報道她身處的位置是只限日本隊家屬、好友或贊助商專屬的指定包廂席，因而令外界認定她是久保健英邀請而來的嘉賓，「坐實」二人的戀情。

該仗久保健英57分鐘為隊友中村敬斗送上助攻，助日本首度扳平，可是這位日本主將比賽中受傷，未能在次輪對突尼西亞一仗上陣，甚至可能連最後一輪分組賽事亦無法上場。

3. 長友佑都妻子平愛梨

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世界盃日本WAGs成員︱《20世紀少年》女星平愛梨與日本守將長友佑都育有三子。（平愛梨Instagram截圖）

日本國腳長友佑都的太太平愛梨也是娛樂圈中人，曾在電影《20世紀少年》擔任女主角，她拍過多套電視劇及廣告。

2016年平愛梨公開宣布跟當時效力國際米蘭的長友佑都拍拖一年，同年底與長友佑都完成綜藝節目《法律相談事務所》後，公布二人結婚喜訊。婚後很快就宣布「造人」成功，長子2018年出生，夫妻倆四年抱三，上屆世界盃時已育有三子。2023年二人再度添丁，變成一家六口。

長友佑都與平愛梨愛情故事：

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重溫日本隊前世界盃太太團成員愛情故事：

34歲的柴崎岳、士砵亭中場守田英正今屆未再入選日本隊世界盃大軍，加上南野拓實因傷無緣入選，日本WAGs大軍今屆失去真野恵里菜、柳百合菜和藤阪玲奈三大美人。不妨重溫她們與日本三大國腳的愛情故事。

柴崎岳妻子真野恵里菜

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世界盃日本前WAGs成員︱《逃恥》女星真野恵里菜與柴崎岳在2018年世界盃後圓婚。（真野恵里菜Instagram截圖）

真野恵里菜1991年出生，現年35歲，比球星丈夫柴崎岳大一歲。她原是「早安家族」成員，近年參演多套電視劇，包括在人氣日劇《逃避雖可恥但有用》中飾演田中安惠一角。

柴崎岳2017年1月轉投西班牙發展，即使分隔兩地，遙距離戀愛無損二人感情，2018世界盃後圓婚，婚後夫妻依然一個在日本，一個在西班牙，直到2020年初真野恵里菜終隨夫移居西班牙。2023年柴崎岳重返初出道效力的鹿島鹿角，二人重回日本，2024年7月真野恵里菜宣布二人首個孩子出生。

柴崎岳與真野恵里菜愛情故事：

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守田英正妻子藤阪玲奈（藤阪れいな）

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世界盃日本前WAGs成員︱士砵亭中場守田英正與模特兒太太藤阪玲奈。（藤阪れいなInstagram截圖）

2022年夏天轉投葡超勁旅士砵亭的日本中場守田英正，太太是模特兒藤阪玲奈（藤阪れいな）。這名陽剛味十足的硬朗球星，在溫婉白晢的太太藤阪玲奈面前盡顯鐵漢柔情，單看二人在社交媒體分享的日常生活點滴，隔着屏幕也完全感受到那份濃濃情意。

守田英正與藤阪玲奈愛情故事：

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南野拓實女友柳百合菜

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世界盃日本前WAGs成員︱南野拓實性感演員女友柳百合菜。（柳百合菜Instagram截圖）

2020年1月日本前鋒南野拓實轉投英超球隊利物浦不久，日本傳媒即披露他正與水著女優出身的演員柳百合菜（柳ゆり菜）蜜運中，雙方的經理人公司均表示祝福。南野拓實與柳百合菜同齡，同為大阪人。締結情緣，多得女方的姊夫、歌手板床悠太郎。

南野拓實性感女友柳百合菜：

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板床悠太郎2019年與柳百合菜的胞姊、水著女優柳伊呂波（柳いろは）拍拖，趁當時效力薩爾斯堡紅牛的南野回國，相約聚餐並向柳百合菜介紹南野。南野對柳百合菜一見鍾情，2019年夏天開始拍拖，女方更飛到奧地利探望，但考慮南野正值事業關鍵時期，以免多添是非，遂把戀情保密。

雙方的經理人回應戀情，均表示期望二人交際順利，柳百合菜一方補充雙方均顧及彼此的事業，期望各方給予保護。二人的戀情相當低調，亦未在社交媒體曬恩愛或合照。南野拓實為爭取上陣機會由利物浦轉投法甲球隊摩納哥，可惜今屆因傷無緣入選。

前鋒南野拓實絕今屆因傷未能入選日本隊世界盃大軍。（Getty Images）

柳百合菜早於2013出道，較多拍攝水著照。2014年在NHK晨間劇《阿政》（マッサン）中為人熟識，卻非因為演出任何角色。該劇講述日本威士忌之父竹鶴政孝的故事，其中一幕重現一幅經典海報，柳百合菜作為海報模特兒，半裸並手持一杯紅酒，令觀眾留下印象。她現時主力拍攝電影和劇集。

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