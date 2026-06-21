劍擊亞錦賽｜佘繕妡女重摘銀創生涯最佳　最後一分鐘力追不果

亞洲劍擊錦標賽第三日，香港隊再添獎牌，女子重劍代表佘繕妡過關斬將，殺入決賽，力爭個人首個亞洲冠軍殊榮。



佘繕妡以生涯最高的第四位開展賽季，港隊重劍新法國教練來港執教，對「佘佘」衝擊不少，而佘繕妡今季戰績比上季相對遜色，今季國際賽3站16強止步，未能踏上頒獎台，世界盃稍為下滑至第17位。

佘繕妡來到印度新德里出戰亞錦賽，小組賽6場全勝，被列為5號種子，先挫新加坡劍手Abdul Rahman Kiria Tikanah，其後16強再淘汰中國隊的唐君瑤，8強再以15：11力克韓國劍手Lee Hyein，連續兩年晉身亞錦賽4強，穩奪獎牌，亦是她生涯第三次登上亞錦賽頒獎台。

（中國香港劍擊總會）

佘繕妡與日本劍手Terayama Tamaki爭入決賽，佘佘中段取得7：4領先，其後以15：13穩住勝局，首次殺入決賽，創個人生涯最佳成績。佘繕妡決賽對手是哈薩克的Irina Bakaldina，這名劍手世界排名第159，但今日有超水準發揮，4強擊敗世界第三的韓國劍手宋世羅（Song Sera）。

佘繕妡同樣吃盡苦頭，首節打成3：3平手，然後對手在次節發力，連取3分，佘繕妡後段被拉開至5分分差，佘佘最後一分鐘仍落後5分，但她未有放棄，一度收窄至2分差距，卻未能反敗為勝，結果以12：15告負，無緣首次獲得亞洲冠軍殊榮，她依然創下亞錦賽個人最佳戰績。

另一港隊代表朱嘉望不敵二號種子哈薩克的Bakaldina Irina，16強止步。陳渭泠、吳海諦就分別輸給日本選手Terayama Tamaki和哈薩克的Nikolaichuk Sofiya，32強止步。