克羅地亞對加納2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，克羅地亞對加納於6月28日香港時間凌晨5時，於Philadelphia Stadium舉行，Now619/617直播播放。
克羅地亞對巴納直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月28日凌晨5時
組別：L
克羅地亞隊｜球員名單陣容
門將
1 利華高域（Dominik Livakovic）
23 高達斯基（Dominik Kotarski）
12 彭杜亞（Ivor Pandur）
後衛：
2 祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）
3 邦拉錫（Marin Pongracic）
4 加華度爾（Josko Gvardiol）
5 卡列達卡亞（Duje Caleta-Car）
6 蘇達路（Josip Sutalo）
22 盧卡胡斯高域（Luka Vuskovic）
25 艾歷（Martin Erlic）
中場：
7 尼高拉摩路（Nikola Moro）
8 高華錫（Mateo Kovacic）
10 莫迪歷（Luka Modric）
13 尼高拉華錫（Nikola Vlasic）
15 柏沙歷（Mario Pasalic）
16 巴杜連拿（Martin Baturina）
17 彼達蘇錫（Petar Sucic）
18 基斯迪贊查基治（Kristijan Jakic）
19 東尼富克（Toni Fruk）
21 盧卡蘇錫（Luka Sucic）
前鋒：
9 卡拉馬歷（Andrej Kramaric）
11 安迪布迪美亞（Ante Budimir）
14 比列錫（Ivan Perisic）
20 伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）
24 馬高柏沙歷（Marco Pasalic）
26 彼得穆沙（Petar Musa）
加納隊｜球員名單陣容
門將
1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）
12 安安格（Joseph ANANG）
16 班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）
後衛
2 艾利杜施杜（Alidu SEIDU）
4 阿迪積泰（Jonas ADJETEY）
6 阿度慕明（Abdul MUMIN）
14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）
17 艾度巴巴（Abdul-Rahman BABA）
18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）
21 高祖奧龐（Kojo Peprah OPPONG）
23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）
26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）
中場
3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）
5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）
8 基華斯施保（Kwasi SIBO）
11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）
15 艾利沙奧胡蘇（Elisha OWUSU）
20 奧古斯甸保亞耶（Augustine BOAKYE）
前鋒
7 法達胡（Issahaku FATAWU）
9 佐敦阿休（Jordan AYEW）
10 湯馬斯艾辛迪（Brandon THOMAS-ASANTE）
13 基斯杜化巴亞（Christopher Bonsu BAAH）
19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）
22 蘇利馬拿（Kamaldeen SULEMANA）
24 紐亞馬（Ernest NUAMAH）
25 卡華比拿艾度（Prince Kwabena ADU）