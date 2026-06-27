哥倫比亞對葡萄牙2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，哥倫比亞對葡萄牙於6月28日香港時間上午7點半，於Miami Stadium舉行，Now618/616直播播放。
哥倫比亞對葡萄牙直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月28日上午7點半
組別：K
哥倫比亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 奧斯賓拿（David Ospina）
12 卡美路華加斯（Camilo Vargas）
24 艾華路蒙迪路（alvaro Montero）
後衛：
2 丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）
3 祖漢盧古美（Jhon Lucumi）
4 辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）
13 耶利文拿（Yerry Mina）
17 莫積卡（Johan Mojica）
18 韋拿迪達（Willer Ditta）
22 迪華馬查度（Deiver Machado）
23 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）
中場：
5 奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño）
6 李察里奧斯（Richard Rios）
8 佐治卡拉斯高（Jorge Carrascal）
10 J洛迪古斯（James Rodriguez）
11 祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）
14 古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）
15 祖安樸迪拿（Juan Portilla）
16 謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）
20 祖安昆特路（Juan Fernando Quintero）
21 查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）
前鋒：
7 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）
9 祖漢哥度巴（Jhon Córdoba）
19 古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）
25 路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）
26 卡路士高美斯（Carlos Andrés Gómez）
葡萄牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
12 荷西沙亞（Jose Sa）
22 雷施華（Rui Silva）
後衛：
2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）
5 達洛治（Diogo Dalot）
6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）
中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
10 貝拿度施華（Bernardo Silva）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）
23 域天拿（Vitinha）
24 沙姆哥斯達（Samu Costa）
前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
16 坦卡奧（Francisco Trincao）
17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）
26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）