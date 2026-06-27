剛果對烏茲別克2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，剛果民主共和國對烏茲別克於6月28日香港時間上午7點半，於Atlanta Stadium舉行，Now619/617直播播放。
剛果民主共和國對烏茲別克直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月28日上午7點半
組別：K
剛果民主共和國隊｜球員名單陣容
世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢
門將：
1 馬柏斯（Lionel Mpasi）
16 法尤魯（Timothy Fayulu）
21 艾普路（Matthieu Epolo）
後衛：
2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）
3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）
4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）
5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）
12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）
22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）
24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）
26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）
中場：
6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）
8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）
9 薛賓卡（Brian CIPENGA）
11 卡古達（Gaël Kakuta）
14 沙迪基（Noah SADIKI）
15 查斯保拉（Aaron Tshibola）
18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）
25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）
前鋒：
7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）
10 邦干達（Theo BONGONDA）
13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）
17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）
19 馬耶尼（Fiston MAYELE）
20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）
23 西蒙班沙（Simon BANZA）
烏茲別克隊｜球員名單陣容
門將
1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|
12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）
16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）
後衛
2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）
3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）
4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）
5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）
13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）
15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）
18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）
24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）
25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）
26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）
中場
6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）
7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）
8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）
9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）
10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）
11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）
17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）
19 根尼夫（Azizjon GANIEV）
22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）
23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）
前鋒
14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）
20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）
21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）