剛果對烏茲別克2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，剛果民主共和國對烏茲別克於6月28日香港時間上午7點半，於Atlanta Stadium舉行，Now619/617直播播放。

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剛果民主共和國對烏茲別克直播邊度睇？

平台：NOW 619/617台
時間：6月28日上午7點半
組別：K

剛果民主共和國隊｜球員名單陣容

世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 馬柏斯（Lionel Mpasi）
16 法尤魯（Timothy Fayulu）
21 艾普路（Matthieu Epolo）

後衛：
2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）
3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）
4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）
5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）
12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）
22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）
24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）
26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）

中場：
6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）
8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）
9 薛賓卡（Brian CIPENGA）
11 卡古達（Gaël Kakuta）
14 沙迪基（Noah SADIKI）
15 查斯保拉（Aaron Tshibola）
18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）
25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）

前鋒：
7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）
10 邦干達（Theo BONGONDA）
13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）
17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）
19 馬耶尼（Fiston MAYELE）
20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）
23 西蒙班沙（Simon BANZA）

2026世界盃決賽周參賽球隊：剛果民主共和國（Getty Images）

烏茲別克隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏茲別克｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將
1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|
12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）
16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）

後衛
2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）
3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）
4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）
5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）
13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）
15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）
18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）
24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）
25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）
26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）

中場
6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）
7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）
8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）
9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）
10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）
11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）
17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）
19 根尼夫（Azizjon GANIEV）
22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）
23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）

前鋒
14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）
20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）
21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）

2026世界盃決賽周參賽球隊：烏茲別克（Getty Images）
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