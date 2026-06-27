剛果對烏茲別克2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單

世界盃2026，剛果民主共和國對烏茲別克於6月28日香港時間上午7點半，於Atlanta Stadium舉行，Now619/617直播播放。



剛果民主共和國對烏茲別克直播邊度睇？

平台：NOW 619/617台

時間：6月28日上午7點半

組別：K

剛果民主共和國隊｜球員名單陣容

世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 馬柏斯（Lionel Mpasi）

16 法尤魯（Timothy Fayulu）

21 艾普路（Matthieu Epolo）

後衛：

2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）

3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）

4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）

5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）

12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）

22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）

24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）

26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）

中場：

6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）

8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）

9 薛賓卡（Brian CIPENGA）

11 卡古達（Gaël Kakuta）

14 沙迪基（Noah SADIKI）

15 查斯保拉（Aaron Tshibola）

18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）

25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）

前鋒：

7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）

10 邦干達（Theo BONGONDA）

13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）

17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）

19 馬耶尼（Fiston MAYELE）

20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）

23 西蒙班沙（Simon BANZA）

2026世界盃決賽周參賽球隊：剛果民主共和國（Getty Images）

烏茲別克隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏茲別克｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|

12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）

16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）

後衛

2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）

3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）

4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）

5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）

13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）

15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）

18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）

24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）

25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）

26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）

中場

6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）

7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）

8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）

9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）

10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）

11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）

17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）

19 根尼夫（Azizjon GANIEV）

22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）

23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）

前鋒

14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）

20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）

21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）