阿爾及利亞對奧地利2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，阿爾及利亞對奧地利於6月28日香港時間上午10時，於Kansas City Stadium 舉行，Now619/617直播播放。
阿爾及利亞對奧地利直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月28日上午10時
組別：J
阿爾及利亞隊｜球員名單陣容
門將
1 馬斯提（Melvin MASTIL）
16 賓保特（Oussama BENBOT）
23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）
後衛
2 艾沙文迪（Aissa MANDI）
3 阿舒拉夫阿巴達（Achref ABADA）
4 穆哈密托加爾（Mohamed Amine TOUGAI）
5 比尼達（Zineddine BELAID）
13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）
15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）
17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）
21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）
26 沙米卓古（Samir CHERGUI）
中場
6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）
8 艾奧亞（Houssem AOUAR）
10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）
14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）
19 賓達納（Nabil BENTALEB）
22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）
24 迪查維（Yacine TITRAOUI）
前鋒
7 馬列斯（Riyad MAHREZ）
9 高爾尼（Amine GOUIRI）
11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）
12 賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）
18 穆罕默德艾穆拉（Mohamed AMOURA）
20 保爾賓拿（Adil BOULBINA）
25 基迪捷美斯（Fares GHEDJEMIS）
奧地利隊｜球員名單陣容
門將
1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）
12 Florian Wiegele（柏辛域陀尼亞）
13 Patrick Pentz（邦比）
後衛
2 艾芬格魯巴（David Affengruber/艾爾切）
3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）
5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）
8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）
15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）
16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）
22 阿歷山大柏拉斯（Alexander Prass/賀芬咸）
23 馬高費度（Marco Friedl/雲達不來梅）
25 Michael Svoboda（威尼斯）
中場
4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）
6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）
9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）
10 基列斯治（Florian Grillitsch/布拉加）
17 卓胡安美卡（Carney Chukwuemeka/多蒙特）
18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）
19 包姆加特拿（Christoph Baumgartner/RB萊比錫）
20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）
21 柏德列溫馬（Patrick Wimmer/禾夫斯堡）
24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）
26 Alessandro Schöpf（禾夫斯貝加）
前鋒
7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）
11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）
14 Sasa Kalajdzic（寧斯）