阿爾及利亞對奧地利2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，阿爾及利亞對奧地利於6月28日香港時間上午10時，於Kansas City Stadium 舉行，Now619/617直播播放。
阿爾及利亞對奧地利賽果出爐
阿爾及利亞3:3奧地利
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阿爾及利亞對奧地利直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月28日上午10時
組別：J
阿爾及利亞隊｜球員名單陣容
門將
16 賓保特（Oussama BENBOT）
後衛
2 艾沙文迪（Aissa MANDI）
13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）
17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）
21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）
中場
8 艾奧亞（Houssem AOUAR）
10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）
19 賓達納（Nabil BENTALEB）
22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）
前鋒
7 馬列斯（Riyad MAHREZ）
9 高爾尼（Amine GOUIRI）
奧地利隊｜球員名單陣容
門將
1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）
後衛
5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）
8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）
15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）
16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）
中場
4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）
6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）
9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）
18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）
20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）
前鋒
7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）