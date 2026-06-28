阿爾及利亞對奧地利2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員

世界盃2026，阿爾及利亞對奧地利於6月28日香港時間上午10時，於Kansas City Stadium 舉行，Now619/617直播播放。



阿爾及利亞對奧地利賽果出爐

阿爾及利亞3:3奧地利

阿爾及利亞對奧地利直播邊度睇？

平台：NOW 619/617台

時間：6月28日上午10時

組別：J

阿爾及利亞隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

16 賓保特（Oussama BENBOT）

後衛

2 艾沙文迪（Aissa MANDI）

13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）

17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）

21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）

中場

8 艾奧亞（Houssem AOUAR）

10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）

19 賓達納（Nabil BENTALEB）

22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）

前鋒

7 馬列斯（Riyad MAHREZ）

9 高爾尼（Amine GOUIRI）

2026世界盃決賽周參賽球隊：阿爾及利亞（Getty Images）

奧地利隊｜球員名單陣容

世界盃2026奧地利｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）

後衛

5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）

8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）

15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）

16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）

中場

4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）

6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）

9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）

18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）

20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）

前鋒

7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）