約旦對阿根廷2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單

世界盃2026，約旦對阿根廷於6月28日香港時間上午10時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。



約旦對阿根廷直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月28日上午10時

組別：J

約旦隊｜球員名單陣容

世界盃2026約旦｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）

12 賓尼艾迪哈（Nour BANI ATTIAH）

22 艾法侯利（Abdallah AL-FAKHOURI）

後衛

2 艾布哈斯舒（Mohammad ABU HASHISH）

3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）

4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）

5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）

16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）

17 沙廉奧拜迪（Salim OBAID）

18 穆罕默德達哈（Mohammad TAHA）

19 艾路辛（Saed AL-ROSAN）

23 哈達特（Ihsan HADDAD）

26 巴達維（Anas BADAWI）

中場

6 艾馬查莫斯（Amer JAMOUS）

8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）

14 拉查爾艾耶特（Rajaei AYED）

15 伊巴謙沙達（Ibrahim SADEH）

20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）

21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）

25 艾達胡特（Mohammad AL-DAWOUD）

前鋒

7 艾布施華（Mohammad ABU ZRAYQ）

9 艾利奧雲（Ali OLWAN）

10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）

11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）

13 馬穆特艾馬迪（Mahmoud AL-MARDI）

24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）

2026世界盃決賽周參賽球隊：約旦（Getty Images）

阿根廷隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿根廷｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 祖安梅素（Juan Musso）

12 魯利（Geronimo Rulli）

23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

後衛：

2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）

3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）

4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）

6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）

13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）

19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）

25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）

26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）

中場：

5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）

7 迪保羅（Rodrigo De Paul）

8 華倫天巴高（Valentin Barco）

11 盧施素（Giovani Lo Celso）

14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）

20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）

24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）

前鋒：

9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）

10 美斯（Lionel Messi）

15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）

16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）

17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）

18 尼高柏斯（Nico Paz）

21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）

22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）