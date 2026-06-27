約旦對阿根廷2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，約旦對阿根廷於6月28日香港時間上午10時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
約旦對阿根廷直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月28日上午10時
組別：J
約旦隊｜球員名單陣容
門將
1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）
12 賓尼艾迪哈（Nour BANI ATTIAH）
22 艾法侯利（Abdallah AL-FAKHOURI）
後衛
2 艾布哈斯舒（Mohammad ABU HASHISH）
3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）
4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）
5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）
16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）
17 沙廉奧拜迪（Salim OBAID）
18 穆罕默德達哈（Mohammad TAHA）
19 艾路辛（Saed AL-ROSAN）
23 哈達特（Ihsan HADDAD）
26 巴達維（Anas BADAWI）
中場
6 艾馬查莫斯（Amer JAMOUS）
8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）
14 拉查爾艾耶特（Rajaei AYED）
15 伊巴謙沙達（Ibrahim SADEH）
20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）
21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）
25 艾達胡特（Mohammad AL-DAWOUD）
前鋒
7 艾布施華（Mohammad ABU ZRAYQ）
9 艾利奧雲（Ali OLWAN）
10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）
11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）
13 馬穆特艾馬迪（Mahmoud AL-MARDI）
24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
1 祖安梅素（Juan Musso）
12 魯利（Geronimo Rulli）
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
8 華倫天巴高（Valentin Barco）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）