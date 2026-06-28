約旦對阿根廷2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員名單
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，約旦對阿根廷於6月28日香港時間上午10時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
約旦對阿根廷賽果出爐
約旦1:3阿根廷
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約旦對阿根廷直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月28日上午10時
組別：J
約旦隊｜球員名單陣容
門將
1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）
後衛
3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）
4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）
5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）
23 哈達特（Ihsan HADDAD）
中場
8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）
20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）
21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）
前鋒
9 艾利奧雲（Ali OLWAN）
11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）
24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）