約旦對阿根廷2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員名單

世界盃2026，約旦對阿根廷於6月28日香港時間上午10時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。



約旦對阿根廷賽果出爐

約旦1:3阿根廷

約旦對阿根廷直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月28日上午10時

組別：J

約旦隊｜球員名單陣容

世界盃2026約旦｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）

後衛

3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）

4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）

5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）

23 哈達特（Ihsan HADDAD）

中場

8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）

20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）

21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）

前鋒

9 艾利奧雲（Ali OLWAN）

11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）

24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）

2026世界盃決賽周參賽球隊：約旦（Getty Images）

阿根廷隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿根廷｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

後衛：

2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）

3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）

19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）

中場：

5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）

11 盧施素（Giovani Lo Celso）

14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）

前鋒：

9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）

17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）

18 尼高柏斯（Nico Paz）

22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）