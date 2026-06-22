世界盃賽程2026｜6.23直播線上看:法國/挪威/阿根廷+6.22賽果重溫

世界盃賽程2026｜6.23直播線上看賽程｜6.23有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.22的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.23完整賽程

阿根廷對奧地利

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月23日凌晨1時

組別：J

直播賽程+時間+國家足球球員名單

法國對伊拉克

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月23日凌晨5時

組別：I

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

挪威對塞內加爾

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月23日上午8時

組別：I

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

約旦對阿爾及利亞

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月23日上午11時

組別：J

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

6.22賽事精彩重溫

西班牙 4：0 沙特阿拉伯

西班牙以4：0大勝沙特阿拉伯，終在H組分組賽打開勝利之門。上半場耶馬先開紀錄，之後奧耶沙巴爾在3分鐘內梅開二度，加上下半場沙特阿拉伯的烏龍球，造就西班牙大勝，以4分暫居榜首。

西班牙4：0沙特 耶馬先開紀錄 奧耶沙巴爾梅開二度

西班牙淨贈沙特阿拉伯四蛋。（Reuters）

比利時 0：0 伊朗

比利時與伊朗今仗互交白卷。25分鐘，伊朗由泰尼米射入，但被判越位在先「食詐糊」。下半場，比利時後衛尼敦尼葛因拉倒泰尼米領紅被逐。

比利時再失分 下半場10人應戰與伊朗互交白卷

伊朗泰尼米上半場建功卻被判越位在先。（路透社）

烏拉圭 2：2 佛得角

佛得角延續神奇之旅，爆冷以2：2逼和烏拉圭。佛得角憑奇雲賓拿的超遠距離罰球射入隊史世盃首球；烏拉圭隨後連入兩球反超前 2：1。下半場，佛得角的希里奧華利把握烏拉圭失誤追平2：2。

佛得角再爆冷2：2逼和烏拉圭 保住出線32強機會

新西蘭 1：3 埃及

埃及以3：1反勝新西蘭，取得國家隊史上首場世界盃勝仗。穆斯塔法薛高、沙拿、馬莫特查斯古特三人為埃及建功，締造歷史。

埃及3：1反勝新西蘭取隊史首勝 沙拿獻1入球1助攻