世界盃賽程2026｜6.24直播線上看：葡萄牙/英格蘭+6.23賽果回顧
撰文：多妹
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世界盃賽程2026｜6.24直播線上看賽程｜6.24有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.23的4場賽事賽果。
世界盃2026｜6.24完整賽程
葡萄牙對烏茲別克
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月24日凌晨1時
組別：K
英格蘭對加納
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月24日凌晨4時
組別：L
巴拿馬對克羅地亞
直播平台：ViuTV99（免費）
香港時間：6月24日上午7時
組別：L
哥倫比亞對剛果民主共和國
直播平台：ViuTV99（免費）
香港時間：6月24日上午10時
組別：K
6.23賽事精彩重溫
阿根廷 2：0 奧地利
阿根廷於2026年世界盃J組第二輪分組賽以2：0擊敗奧地利，提前晉級32強。雖然美斯射失12碼，但分別於38分鐘及下半場補時階段破網，梅開二度，累積18球暫列歷屆世界盃神射手首位。
阿根廷2：0奧地利出線32強 美斯18總入球破世盃紀錄
法國 3：0 伊拉克
法國於世界盃I組第二輪分組賽淨贈伊拉克三蛋。麥巴比今仗梅開二度，另一進攻核心迪比利貢獻助攻，表現同樣搶鏡。
法國3：0伊拉克 麥巴比梅開二度迪比利開齋兼送助攻
挪威 3：2 塞內加爾
世界盃I組第二輪分組賽，挪威以3：2險勝塞內加爾，全取3分。夏蘭特展現驚人爆發力，梅開二度，不讓美斯和麥巴比專美。
挪威3：2險勝塞內加爾 夏蘭特10分鐘梅開二度
約旦 1：2 阿爾及利亞
J組次輪分組賽，阿爾及利亞以2：1反勝約旦。約旦於32分鐘由艾拉舒丹破網，阿爾及利亞下半場傾力反撲，賓保阿里及高爾尼先後建功，助阿爾及利亞全取3分。
阿爾及利亞反勝保出線生機 約旦兩連敗篤定出局