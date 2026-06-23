世界盃賽程2026｜6.24直播線上看：葡萄牙/英格蘭+6.23賽果重溫

世界盃賽程2026｜6.24直播線上看賽程｜6.24有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.23的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.24完整賽程

葡萄牙對烏茲別克

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月24日凌晨1時

組別：K

直播賽程+時間+國家足球球員名單

英格蘭對加納

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月24日凌晨4時

組別：L

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

巴拿馬對克羅地亞

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月24日上午7時

組別：L

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

哥倫比亞對剛果民主共和國

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月24日上午10時

組別：K

直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

6.23賽事精彩重溫

阿根廷 2：0 奧地利

阿根廷於2026年世界盃J組第二輪分組賽以2：0擊敗奧地利，提前晉級32強。雖然美斯射失12碼，但分別於38分鐘及下半場補時階段破網，梅開二度，累積18球暫列歷屆世界盃神射手首位。

阿根廷2：0奧地利出線32強 美斯18總入球破世盃紀錄

2026年6月22日，世界盃J組，阿根廷以2：0擊敗奧地利。圖為美斯（Leo Messi）慶祝入球。（路透社）

法國 3：0 伊拉克

法國於世界盃I組第二輪分組賽淨贈伊拉克三蛋。麥巴比今仗梅開二度，另一進攻核心迪比利貢獻助攻，表現同樣搶鏡。

法國3：0伊拉克 麥巴比梅開二度迪比利開齋兼送助攻

麥巴比遠射破網，法國上半時1：0領先伊拉克。（路透社）

挪威 3：2 塞內加爾

世界盃I組第二輪分組賽，挪威以3：2險勝塞內加爾，全取3分。夏蘭特展現驚人爆發力，梅開二度，不讓美斯和麥巴比專美。

挪威3：2險勝塞內加爾 夏蘭特10分鐘梅開二度

約旦 1：2 阿爾及利亞

J組次輪分組賽，阿爾及利亞以2：1反勝約旦。約旦於32分鐘由艾拉舒丹破網，阿爾及利亞下半場傾力反撲，賓保阿里及高爾尼先後建功，助阿爾及利亞全取3分。

阿爾及利亞反勝保出線生機 約旦兩連敗篤定出局