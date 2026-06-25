世界盃賽程2026｜6.26直播線上看：日本/美國/德國+6.25賽果回顧

世界盃賽程2026｜6.26直播線上看賽程｜6.26有6場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.25的6場賽事賽果。



世界盃2026｜6.26完整賽程

庫拉索對科特迪瓦

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月26日凌晨4時

組別：E



厄瓜多爾對德國

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月26日凌晨4時

組別：E



突尼西亞對荷蘭

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月26日上午7時

組別：F



日本對瑞典

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月26日上午7時

組別：F



土耳其對美國

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月26日上午10時

組別：D



巴拉圭對澳洲

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月26日上午10時

組別：D



6.25賽事精彩重溫

瑞士2 ：1加拿大

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）香港時間6月25日B組最後一輪分組賽，瑞士憑華加斯（Rubén Vargas）與文森比（Johan Manzambi）下半場各入一球，以2：1擊敗主辦國加拿大。

瑞士2：1挫加拿大首名出線 波斯尼亞3：1卡塔爾

波斯尼亞3：1卡塔爾

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）香港時間6月25日B組最後一輪分組賽，波斯尼亞憑美歷（Amar Memic）、阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）的入球，以及對方的烏龍波，以3：1擊敗卡塔爾。

瑞士2：1挫加拿大首名出線 波斯尼亞3：1卡塔爾

世界盃B組波斯尼亞對卡塔爾，圖為波斯尼亞中場美歷（Amar Memic）射入第三球後慶祝。（路透社）

摩洛哥4：2海地

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）C組最後一輪分組賽，摩洛哥上半場兩度落後，由夏基美（Achraf Hakimi）與沙巴利（Ismael Saibari）追和，下半場再有蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）和基森美耶辛尼（Gessime Yassine）建功，最終摩洛哥以4：2反勝海地，分組賽3勝入6球失3球，得失球差不及巴西，列C組次名。

海地兩度領先兼轟世界波仍飲恨 2：4不敵次名摩洛哥

夏基美為摩洛哥追和比數。（路透社）

蘇格蘭0：3巴西

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）香港時間6月25日C組最後一輪，力爭史上首晉淘汰賽的蘇格蘭，因為中堅失誤頻頻，巴西射手雲尼斯奧斯把握機會建功，巴西上半場領先2：0。巴西下半場有根夏錦上添花，最終巴西淨贈蘇格蘭三蛋，排C組首名。

巴西3：0蘇格蘭 雲尼斯奧斯梅開二度 尼馬後備登場

雲尼斯奧斯把握蘇格蘭防線失誤建功。（路透社）

南非1：0韓國

2026世界杯（FIFA World Cup 2026）香港時間6月25日A組，今屆錄得一勝一負的韓國，最後一輪生死戰面對南非，韓國隊長孫興慜先列後備，前線由李剛仁、黃喜燦領銜，力爭出線席位。不敗足以出線的韓國，下半場被南非攻破大門，即使孫興慜下半場入替，韓國攻勢薄弱，結果以0：1不敵南非，跌落小組第三，需要等待小組賽完成才知能否出線。

韓國負南非淪小組第三 馬錫高建功 孫興慜後備登場

韓國前線今仗由李剛仁擔正。（路透社）

捷克0：3墨西哥

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）A組香港時間6月25日最後一輪，墨西哥憑馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）、祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）、艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）下半時各建一功，以3：0擊敗捷克，分組賽三戰全勝晉級。墨西哥40歲門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）後備入替登場，這名六朝元老賽後哭成淚人。

墨西哥贈3蛋送走捷克 六朝元老奧祖亞尾段後備上陣